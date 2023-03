La ciencia contra el FBI: las 4 razones que desmontan la tesis del escape de la Covid del laboratorio

Un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos daba la vuelta al mundo esta semana. Según aseguraba el organismo, la teoría de que el origen de la pandemia de la Covid-19 se hubiera originado por la fuga del virus de un laboratorio de Wuhan era algo "probable". Una hipótesis a la que este martes 28 se sumaba el FBI y que ha levantado ampollas entre la comunidad científica internacional.

"El FBI, desde hace tiempo, ha mantenido que los orígenes de la pandemia son, muy probablemente, un potencial incidente de laboratorio en Wuhan", declaraba su director, Christopher Wray, en una entrevista con Fox News. Las palabras colocaban a la agencia de inteligencia en un punto controvertido, pues, aunque todavía no se ha llegado a la verdad absoluta sobre cómo se desató el virus, la tónica predominante apunta a que la causa más probable es que saltó de mamíferos a humanos, fenómeno conocido como zoonosis.

"No existen pruebas científicas ni epidemiológicas que relacionen la aparición del SARS-CoV-2 con ningún laboratorio", aseveraba Stephen Goldstein, virólogo experto en coronavirus de la Universidad de Utah (EEUU), en declaraciones a SMC Reino Unido.

De la misma opinión se ha mostrado Jonathan Stoye, jefe de grupo y director del Laboratorio de Interacciones Retrovirus-Huésped del Instituto Francis Crick (Reino Unido): "Por lo que yo sé, no se ha publicado ninguna prueba nueva que apoye la declaración del FBI. A falta de tal información, no me inclino a cambiar mi opinión de que las pruebas disponibles apoyan un origen natural de la pandemia de la Covid-19".

Efectivamente, como afirma Stoyne, hasta la fecha, los informes que se disponen destierran la tesis del escape de laboratorio, algo que también desechó la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). Es cierto que la opacidad de China para investigar el caso no hace más que dar alas a las teorías de la conspiración, pero, colocando cada argumento en un sitio de la balanza, es fácil ver el lado por el que se decanta. Estas son las cinco razones de peso que desmienten que la pandemia de la Covid viniera por una fuga de un laboratorio.

Investigaciones en 'Science' y 'Nature'

"El mercado mayorista de mariscos de Huanan, en Wuhan, fue el epicentro temprano de la pandemia de la Covid". Con este titular, la revista Science publicaba el 26 de julio de 2022 dos estudios que confirmaban la teoría de la zoonosis.

"Nuestros análisis de las pruebas disponibles sugieren claramente que la pandemia se originó a partir de infecciones humanas iniciadas en los animales vivos la venta en el mercado mayorista de mariscos de Huanan a finales de noviembre de 2019", afirmaba Kristian Andersen, el Instituto de Investigación Scripps de San Diego (California, EEUU) y coautor principal de las dos investigaciones.

Para llegar a esta conclusión, los científicos mapearon las ubicaciones de los primeros casos de Covid en Wuhan, comprobando que la enfermedad se había propagado entre personas que trabajaban o compraban en el mercado.

Según detallaron los autores, los primeros en infectarse fueron los vendedores que laboraban allí, los cuales causaron una cadena de infecciones entre los miembros de las comunidades aledañas. De hecho, los investigadores descubrieron que "un porcentaje sorprendente" de los primeros pacientes de Covid sin conexión conocida con el mercado (ni trabajaban ni compraban) vivían cerca de éste.

Si bien esta publicación de Science es la más sonada, otras investigaciones han seguido la misma línea. Es el caso de un trabajo editado en Nature y que sugería que, justo antes de que estallara la pandemia, los mercados de Wuhan comercializaban muchas especies animales capaces de albergar "patógenos peligrosos" que podrían saltar a los seres humanos.

La OMS también apunta a la zoonosis

En enero de 2021, un equipo de la OMS viajó a China y trabajó durante cuatro semanas con científicos del país. La idea era poder dilucidar cuál fue el origen de la pandemia, dado que entenderlo es vital para poder prevenir o, en su defecto, actuar en situaciones similares en el futuro.

"Todo el trabajo que se ha hecho sobre el virus y la identificación de sus orígenes sigue apuntando a un reservorio natural de animales, probablemente murciélagos", declaraba en rueda de prensa el jefe de la delegación internacional de científicos de la OMS, Peter Ben Emnarek. Así, el organismo encargado de velar por la salud mundial concluía que la teoría más probable sobre el origen del virus era la de la zoonosis.

El equipo también visitó varios laboratorios de Wuhan, para examinar la hipótesis de que la pandemia hubiera sido producto de una fuga de un laboratorio. La idea fue calificada de "extremadamente improbable". Eso sí, dejaron claro que, durante su viaje, encontraron "dificultades" para acceder a distintos datos, por lo que el presidente del organismo, Tedros Adhanom, apuntó a que se requeriría de una mayor investigación para poder eliminar del todo esta idea.

Como se ha mencionado arriba, la opacidad del país no ayuda a desterrar del todo la hipótesis del escape. Por eso, en mayo de 2021, un equipo de científicos comandados por David Relman, microbiólogo de la Universidad de Stanford, firmaron una carta en la revista Science en la que pedían una investigación transparente con todos los escenarios viables, "incluyendo una fuga de laboratorio".

Intereses políticos

La idea de Relman y el resto de firmantes no era, ni mucho menos, avivar las teorías conspiranoicas, sino averiguar de una vez por todas qué pasó exactamente en Wuhan. El problema es que este tipo de iniciativas son utilizadas por ciertos sectores políticos para sus propios intereses.

En abril de 2020, en lo más crudo de la pandemia, The New York Times publicaba todo un escándalo de la administración Trump. Se filtró que altos funcionarios habían estado presionando a las agencias de investigación estadounidenses para que respaldasen sin pruebas la teoría de que el brote de la Covid había salido de un laboratorio de Wuhan.

El expresidente y sus partidarios republicanos en el Congreso habían llevado a cabo una dura campaña contra China, país al que culpaban de haber ocasionado la pandemia. Sus acusaciones, casualmente, se producían cuando su gestión gubernamental les había llevado a ser el país con más casos de coronavirus del mundo.

Precisamente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, denunciaba este lunes una campaña de difamación política contra su país. "El origen del SARS-CoV-2 es una cuestión científica y no debe politizarse", sentenciaba.

Cuatro agencias de EEUU en contra

Como explicaba The Wall Street Journal, el periódico que ha publicado la opinión del Departamento de Energía de EEUU, la nueva evidencia de que el coronavirus salió de un laboratorio es "significativa", pero "de confianza baja". Algunos miembros del departamento consultados por el diario aseguraron que la conclusión era "relativamente débil", con un nivel de certeza "no muy alto". Mientras, el FBI sí que le ha otorgado un nivel de confianza "moderada".

Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de EEUU y el único alto cargo que se ha pronunciado hasta el momento, comentó en la CNN que "hay varios puntos de vista" entre los expertos en inteligencia del país. "Unos han llegado a conclusiones por un lado, otros por otro", sentenciaba.

Porque, a pesar del bombo que se ha dado a la opinión del FBI y el Departamento de Energía, TWSJ informbaba de que otras cuatro agencias del gobierno que investigan los orígenes del coronavirus a petición del presidente Biden, junto con un panel de expertos en inteligencia nacional, todavía creen que la pandemia fue el resultado de la transmisión del virus de un animal a un humano.

Conviene aquí recuperar la otra parte de las declaraciones del virólogo Stephen Goldstein sobre el tema: "Estamos experimentando ahora una feroz campaña de información gubernamental con escalofriantes paralelismos con el engaño deliberado en el período previo a la invasión de Irak y blanqueado a través de algunos de los mismos periodistas. Espero que las consecuencias de este esfuerzo sean menos catastróficas para el mundo de lo que lo fueron entonces".

