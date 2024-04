Hito médico en España: implantan con éxito una válvula cardiaca con tejido de cerdo

"En Europa sólo se han realizado siete implantes de este tipo, y tres de ellos han sido en nuestro hospital", presume Jacobo Silva, jefe de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El motivo de orgullo no es para menos: han implantado por primera vez en España unas válvulas aórticas hechas de tejido de cerdo que podrían permanecer en el paciente de por vida.

Silva matiza que aún es pronto como para afirmar que estos implantes cardíacos no tienen 'fecha de caducidad'. Ha pasado casi un mes desde que se les colocara este tipo de dispositivos mediante cirugía a corazón abierto a los tres pacientes. No obstante, confían en ampliar la durabilidad: "Ahora, la vida media de una prótesis es de 10 a 15 años, pero podríamos llegar a retrasarla entre 3 y 5 años", explica a EL ESPAÑOL.

Se desconoce en gran medida por qué el injerto de estas válvulas que incorporan tejido porcino —conocidos como xenoinjertos— tienen un funcionamiento limitado y necesitan ser reemplazadas por unas nuevas. Un estudio español señaló recientemente a dos anticuerpos como la posible causa. Estas proteínas, que aparecen en nuestro organismo a partir de los tres primeros meses y duran toda la vida, reaccionan ante tejidos de otras especies y provocan el deterioro que causa, a su vez, el fallo de esta válvula biológica.

[Palomo Linares: doble bypass y cambio de la válvula mitral, una cirugía común pero arriesgada]

Uno de estos anticuerpos, de hecho, es el principal responsable del rechazo de los órganos porcinos en humanos. Sin embargo, este hito con las válvulas aórticas no va a suponer ninguna mejoría para los xenotrasplantes. En estos últimos hablamos de órganos vivos y tratados genéticamente, mientras que en el caso de los xenoinjertos se trata de un tejido biológico tratado.

Pacientes con pronóstico complicado

La principal novedad no se encuentra en el tejido porcino, que se utiliza para este tipo de válvulas desde hace más de cuatro décadas, sino en la estructura de la misma. Así, al tener un anillo de sutura más pequeño, se adapta mejor a la anatomía del paciente y deja más espacio para el flujo sanguíneo. "Esto se traduce en una mejora en la calidad de vida, además de en más durabilidad de la prótesis", apunta Silva.

Por el momento, sólo se han realizado tres intervenciones; aunque para la próxima semana ya tienen programadas otras dos. Todos los pacientes intervenidos eran mayores de 70 años. A partir de esta edad, se recomienda el implante de prótesis biológicas —es decir, las que están fabricadas con tejido animal— ya que el objetivo es evitar que se sustituya la válvula por segunda vez.

Es por este motivo por el que en pacientes jóvenes se les implanta una válvula mecánica y no biológica. Al ser permanente, se evitan sustituciones cada 10 ó 15 años con una cirugía que se considera de alto riesgo. Aun así, requiere la administración de anticoagulantes de por vida, por lo que existe el riesgo de sufrir una hemorragia descontrolada si no se realiza un seguimiento correcto.

Los tres pacientes padecían una estenosis aórtica de pronóstico complicado. Esta enfermedad afecta a un 4% de la población y es más frecuente en personas de edad avanzada. Se produce cuando la válvula aórtica no se abre por completo, por lo que el corazón no bombea sangre de manera eficiente. Si no se realiza una corrección quirúrgica, la esperanza de vida es de dos años, ya que existe el riesgo de morir por una insuficiencia cardíaca.

En muchos casos se produce por la acumulación de depósitos de calcio en los velos de la válvula, lo que provoca un estrechamiento que dificulta el paso de la sangre. Aunque también hay ocasiones en las que se debe a una infección bacteriana que termina afectando al corazón.

Por qué el cerdo

Aunque, como incide Silva, en medicina los hitos sólo se confirman con el paso del tiempo, lo cierto es que estos dispositivos compuestos por las tres valvas de la válvula aórtica del cerdo podrían llegar a sustituir a las que se fabrican con pericardio de vaca.

En España, el implante de válvulas biológicas ha experimentado un incremento en las últimas décadas. Aunque en cuanto al número de intervenciones los números son bastante inferiores a los de Reino Unido o Alemania, en 2021 fue el tipo de prótesis valvular más utilizada en nuestro país, con un total de 4.676 pacientes.

Las de pericardio de vaca se utilizan de una forma más habitual, pese a que "el resultado es similar en ambos casos", tal y como han demostrado recientes estudios. En el caso de los xenotrasplantes, el cerdo sí que es el animal por el que más se decantan los cirujanos. De hecho, el primer xenotrasplante de un tejido (realizado en 1838 por el cirujano estadounidense Richard Sharp Kissam) se llevó a cabo con tejido de cerdo.

[La revolución definitiva de los xenotrasplantes: "En breve se podrían plantear ensayos bien diseñados"]

Para los trasplantes de órganos, el cerdo también es la mejor opción frente a otras especies porque sus órganos tienen un tamaño similar al de los humanos. Además, no parecen suscitar tantos problemas éticos como el uso de primates no humanos.

De comprobarse la efectividad de las que ya se han implantado en el HUCA, lo más probable es que en los xenoinjertos predomine el tejido porcino por su mayor durabilidad. En este sentido, Silva reconoce que su uso es independiente de la raza de cerdo que se utilice.

Destaca también que en sus 30 años de carrera nunca ha visto un paciente que se haya negado a que le implante una válvula de vaca o de cerdo por motivos religiosos o por cualquier otra sensibilidad. "Estamos hablando de salvar la vida de una persona", concluye.