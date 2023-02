Muere una niña de 11 años de gripe aviar en Camboya: primera muerte en el país asiático desde 2014

Una niña de 11 años ha muerto por gripe aviar en Camboya, según ha confirmado el ministro de Sanidad, Mam Bunheng. Se trata del primer caso mortal por la transmisión del 'virus de influenza aviar A H5N1' en el país del sudeste asiático desde 2014, y hay al menos otras 12 personas monitorizadas por el mismo brote.

La niña provenía de la provincia de Prey Veng, al este de la capital Phnom Penh, y fue diagnosticada con gripe aviar el pasado 16 de febrero tras sufrir un fuerte episodio de fiebre y tos. Su padre dio positivo también pero no ha tenido síntomas y se encuentra dentro del grupo bajo monitorización.

Debido al empeoramiento de su estado de salud, la niña fue transferida al Hospital Infantil Nacional de Phnom Penh, pero tristemente falleció el pasado miércoles, explica el ministerio de salud camboyano según recoge la agencia Reuters. No se han divulgado las circunstancias que llevaron al contagio, y que normalmente implican un contacto directo con las aves enfermas.

[Los nuevos casos de gripe aviar en mamíferos disparan el miedo al contagio en humanos]

La nueva cepa de gripe aviar, denominada 'H5N1 clado 2.3.4.4b', apareció en 2020 y se ha extendido por grandes regiones de África, Asia y Europa, antes de saltar hacia América del Norte y del Sur. Se calcula que han muerto 200 millones de aves domésticas y salvajes en todo el mundo a causa de esta emergencia, tanto por efecto de la epidemia como por los sacrificios en masa en las granjas.

Además, la cepa ha saltado a mamíferos como zorros, osos pardos, focas y leones marinos. En España, una granja gallega registró el primer caso de contagio de la gripe aviar por parte de aves marinas a visones. Este caso ha preocupado en gran medida a la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que se trata de animales que pueden servir de 'puente' para la adaptación del virus al organismo humano.

Los expertos piden calma

Sin embargo, los contagios entre seres humanos y la mortalidad de los casos ha sido baja en comparación con otros brotes, recoge Reuters: la OMS reconoce únicamente como confirmados media docena de casos. En España, los contagios a trabajadores en una granja de Guadalajara han sido considerados no como una transmisión real desde las aves, sino como producto de la contaminación ambiental.

En el caso de esta cepa, la mutación que la hace más infectiva para las células de los animales estaría protegiendo por el contrario a los humanos. "Está claro que es un virus muy, muy efectivo contra los pájaros, pero eso excluye casi por completo que vaya a ser muy, muy efectivo en mamíferos", explicaba Richard Webby, el director del centro colaborador con la OMS para el Estudio de la Gripe en Animales y Pájaros del Hospital Infantil St. Jude de Memphis (EEUU).

"Sabemos que los virus avianos pueden afectar ocasionalmente a las personas, pero al parecer hacen falta cantidades enormes de contacto directo con los pájaros", explica por su parte James Lowe, profesor de medicina clínica veterinaria de la Universidad de Illinois (EEUU). En el caso de la cepa que ha saltado a los visones, los estudios de secuenciación genética no han encontrado cambios en el virus que sugieran que ha aumentado su capacidad para infectar el tracto respiratorio superior de los seres humanos.



"Lo que nos salva es que al virus parece costarle mucho, pero que mucho, cambiar su preferencia de receptor celular", añade Webby. En el caso de los visones, poseen receptores compatibles tanto con los virus aviarios como con los mamíferos, pero no es el caso de los humanos. Esto no quiere decir que el H5N1 pudiera mutar en una variante más peligrosa, pero no hay indicios por el momento. "¿Hay que estar atentos? Sí. ¿Hay que perder la cabeza? Probablemente no", resume Lowe.

Sigue los temas que te interesan