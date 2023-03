Psicosis posparto en Vilamarxant: el trastorno de las mujeres que matan a sus bebés y se suicidan

Vilamarxant (Valencia) se convertía este lunes 27 de febrero en portada de todos los periódicos por un terrible crimen: una madre había asesinado a su bebé de un año y, después, había intentado quitarse la vida. Los medios de comunicación locales y desplazados han hecho públicos varios datos del suceso, como que la mujer sufría una depresión posparto. Sin embargo, en estos casos, las asociaciones de salud mental perinatal insisten en que esta enfermedad no provoca que la persona sea peligrosa para el bebé, por lo que se debe abordar desde otra perspectiva, una en la que es necesario nombrar la psicosis posparto.

Muchas madres experimentan cambios de ánimo cuando tienen un bebé. Puede darse desde una tristeza posparto, un estado que no necesita tratamiento y que suele pasar rápidamente; hasta una depresión posparto, el término general que se utiliza para cubrir los diferentes trastornos que pueden darse en esta etapa y que son más frecuentes de lo que se cree. Según la guía Thinking Healthy, a manual for psychosocial management of perinatal depression, editada por la OMS, hasta el 40% de las madres de países desarrollados experimentan un trastorno mental después de dar a luz.

Como detallan desde el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, si una madre tiene una depresión posparto grave puede llegar a ser un riesgo para sí misma, pero no para los demás, por lo que el fantasma del filicidio que planea erróneamente sobre esta enfermedad debe ser desterrado. "La mujer sufre angustia, pero vive dentro de la realidad", sentencian, además de recalcar que este es un problema que, por muy severo que se presente, "siempre es tratable".

[De Bretón al asesino de Sueca: así son los hombres que matan a sus hijos para dañar a su exmujer]

No ocurre lo mismo con la psicosis posparto, un trastorno en el que sí hay una disociación completa de la realidad. En este estado, las mujeres pueden sufrir paranoias o delirios de persecución, dos variables que, desgraciadamente, presentaba la mujer de Vilamarxant. "Sufría ideas paranoides", destaca una crónica de El Periódico de España. "La mujer llevaba meses sufriendo depresión posparto, lo cual podría haber agravado una supuesta enfermedad mental incipiente y todavía por diagnosticar [...] "La hipótesis de un posible brote, que investiga la Guardia Civil, también se refrenda en la nota manuscrita que los agentes hallaron en el domicilio, y que refleja que la mujer tenía ideas de tipo paranoide y persecutorio, tanto hacia ella como hacia el menor", prosigue el texto.

Confusión y delirio

"Las madres que padecen psicosis posparto entran en un estado de confusión y delirio que, si no es tratado, puede, excepcionalmente y por desgracia, llevar al infanticidio, suicidio materno o ambos", se explica desde la organización Psicosis posparto, una iniciativa del mencionado Instituto europeo y la Action on Postpartum Psychosis International, la asociación británica de apoyo para esta enfermedad.

Según detalla una revisión de 2021 publicada en Brain Sciences, la psicosis posparto ocurre, aproximadamente, en un parto de cada mil. Por ello, se considera una enfermedad relativamente rara en la población general. El problema es que, si no se detecta, las consecuencias son nefastas. La misma investigación calcula que el infanticidio fruto de este trastorno puede llegar a cometerse hasta en un 4,5% de los casos. La ideación suicida, tal y como calculó otra investigación, se da en uno de cada cinco pacientes.

Pero la estadística puede ser caprichosa y, aunque las probabilidades son ínfimas, el caso Vilamarxant no es el primer exponente reciente que tenemos en España de esta enfermedad. En 2019, dos padres asesinaron a sus hijos en Godella, un crimen que, en su momento, estas asociaciones señalaron como un caso enmarcado en una probable psicosis posparto materna. "Los acontecimientos ocurridos sugieren desde el inicio que estamos ante un probable caso de trastorno mental materno que no se trató a tiempo, a pesar de las peticiones de la familia", reza un manifiesto que firmaron, en su momento, más de 300 profesionales médicos.

[Episiotomía, la incisión vaginal de la que abusa España: "Pone en riesgo el periné en vez de proteger"]

De hecho, en el juicio, la mujer, finalmente, fue eximida de imputabilidad por demostrarse que, en el momento de los actos, había sufrido un brote agudo paranoide, por lo que fue internada en un centro médico especializado.

Necesidad de unidades especializadas

"En este caso, pese a las reiteradas peticiones de ayuda de la abuela de los menores, la madre no recibió la atención médica urgente que necesitaba. Tampoco pudo ser ingresada en una Unidad Madre-Bebé porque en nuestro país (a diferencia de otros países europeos) no existen", lamentaba el citado comunicado.

La labor de estas unidades especializadas es de vital importancia porque este es un problema que, como denuncian los profesionales perinatales, pasa desapercibido hasta entre los propios compañeros de profesión. En Vilamarxant la mujer había ido al centro de salud la semana anterior y, en 2015, una madre que había acudido varias veces a urgencias por ideas heterolíticas contra su hija se vio envuelta también en un intento de filicidio. Afortunadamente, el bebé sobrevivió y ella, en 2017, fue absuelta por la "anomalía psíquica" que padecía.

Actualmente, la única unidad de este tipo es la Unidad Madre-Bebé del Hospital Clinc de Barcelona, destinado al cuidado y recuperación de mujeres que tienen problemas anímicos durante el parto. También tratan a madres que sufren de patologías mentales previas, algo que en la psicosis es muy importante.

Según la revisión antes citada, casi el 20% de las mujeres con enfermedad bipolar preexistente desarrollan síntomas de psicosis por parto. Si bien, también se matiza que del 40% al 50% de las mujeres no tienen antecedentes de enfermedad psiquiátrica, por lo que se recomienda a todos los profesionales que presten atención a cualquier síntoma de alarma y, así, evitar tragedias como las mencionadas.

Sigue los temas que te interesan