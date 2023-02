Infección respiratoria en recién nacidos: hallan un marcador asociado a un mayor riesgo de sufrirla

Los bebés prematuros son muy vulnerables a las infecciones virales respiratorias, ya que tienen un impacto importante a medio y largo plazo en la salud de los recién nacidos. Se trata de una causa de importante morbimortalidad en recién nacidos prematuros. Además, constituyen un factor de riesgo independiente para el desarrollo posterior de asma y sibilancias recurrentes.

Esto propicia una infancia temprana en la que se suceden los episodios de bronquiolitis y broncoespasmo. Las infecciones respiratorias virales del pulmón inmaduro pueden determinar también peores resultados respiratorios en los bebés prematuros.

Sin embargo, un estudio español ha demostrado cómo anticiparse al mayor riesgo de infección respiratoria en recién nacidos. Así es, un equipo del CIBER en el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) y en el Hospital Universitario La Paz - IdiPaz, en colaboración con el Hospital Severo Ochoa y el Centro Nacional de Microbiología (ISCIII) han descrito un perfil de biomarcadores asociados a una mayor probabilidad de sufrir una infección respiratoria en bebés prematuros.

[El 'Gran Hermano' de los prematuros: así es la UCI que permite ver siempre a los bebés]

El trabajo, que se ha publicado en la revista Scientific Reports, revela que la desregulación génica y proteica de la molécula filagrina, que es la encargada de regular la barrera pulmonar, podría estar asociada a un mayor riesgo de infecciones respiratorias virales en bebés prematuros.

Los resultados de la investigación, que son fruto de la colaboración entre grupos de las áreas del CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC), también ha relacionado los niveles más altos de algunas moléculas que inducen respuestas antivirales inflamatorias con la vulnerabilidad a la infección en los recién nacidos.

Un marcador de susceptibilidad

Tanto la respuesta inmune como las barreras respiratorias son elementos clave en lo que respecta a la defensa contra las agresiones virales en los bebés prematuros admitidos en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Pese a ello, la respuesta inmunitaria frente a las infecciones respiratorias virales y su fisiopatología son poco conocidas en el caso de los recién nacidos.

La escasa literatura médica que existe al respecto sí que ha demostrado que las infecciones respiratorias virales son relativamente frecuentes en la unidad neonatal y están asociadas a apneas y a la necesidad de soporte respiratorio; sobre todo en los prematuros con menos de 32 semanas de gestación o con peso inferior a 1.500 gramos.

[España, el país de Europa con mayor número de madres por encima de los 40 años de edad]

"El objetivo de este estudio se centró en describir la respuesta inmune local en las secreciones respiratorias de recién nacidos prematuros con infección viral respiratoria durante el ingreso en la UCIN", explica la jefa de grupo del CIBERES en el IIS-FJD y una de las coordinadoras de este trabajo, Victoria del Pozo.

De esta forma, prosigue del Pozo, se consigue evaluar la expresión y síntesis de los reguladores de la barrera pulmonar, en comparación con bebés no infectados, tanto en muestras respiratorias como en modelos in vitro. Y es que los resultados fueron apoyados por experimentos in vitro, ya que las células epiteliales de las vías simulan una infección viral aumentando así los niveles de filagrina en el sobrenadante.

Por tanto, la desregulación de la proteína filagrina es un factor de riesgo de infección respiratoria en los recién nacidos ingresados en la UCIN, lo que podría ser un marcador de susceptibilidad. Para analizar posibles marcadores diferenciales de la susceptibilidad a la infección en la barrera epitelial pulmonar, el equipo de investigadores se centraría en la filagrina.

Esta proteína se ha asociado con el aumento de la permeabilidad epitelial y con una mayor expresión de varias citoquinas que alimentan un bucle inflamatorio. "La medición de la filagrina libre en los aspirados nasofaríngeos puede representar una medida indirecta de la integridad pulmonar". Quien habla es el investigador del CIBERES y el IIS-FJD y uno de los autores principales del estudio, el doctor José Manuel Rodrigo.

"En este trabajo se ha observado que las muestras nasofaríngeas de bebés prematuros que desarrollaron infecciones virales respiratorias tenían niveles superiores de filagrina libre, comparados con los recién nacidos que nunca se infectaron", detalla el investigador.

Sin embargo, no ha sido el único descubrimiento que se ha alcanzado con esta investigación. "También se detectó que los niveles de otras moléculas proinflamatorias fueron más altos durante y después de la infección, y se demostró que estas moléculas podrían usarse como biomarcadores de riesgo de infección, junto con la filagrina", apunta asimismo la Dra. Cristina Calvo, jefa de grupo del CIBERINFEC en el Hospital La Paz-IdiPaz, que también ha participado en el estudio.

Sigue los temas que te interesan