'Yonkis' de la melatonina: "He intentado dejarla pero no funciona; si no me la tomo, no duermo"

Hormona vampiro. Ese es el exótico sobrenombre que se ha ganado la melatonina, una sustancia que, aunque es producida por el propio organismo, también se puede ingerir de manera externa con distintos propósitos. El más popular, tratar el insomnio, un problema que, tras la Covid-19, parece haber despuntado. Sin embargo, como a casi todo en esta vida, al yin le sigue el yang y la protagonista de esta historia no iba a ser menos. Sobre ella se ciernen sombras, que van desde los efectos secundarios a la de la dependencia.

Antes de profundizar en la parte más oscura de esta hormona, es conveniente entender qué papel juega en el funcionamiento humano. "La melatonina es una sustancia que secreta la glándula pineal, aunque también lo hacen otras áreas", comienza Pablo Izquierdo, doctor en Neurociencia y comunicador científico. "Cuando oscurece, el cerebro fabrica más melatonina y la vierte a nuestra sangre, lo que nos prepara para dormir, ya que tiene efectos a muchos niveles: nuestro corazón se relaja, nos bajan las pulsaciones, la temperatura, y el cuerpo se dispone al sueño".

Es decir, la melatonina, como se ha señalado anteriormente, es algo que ya de por sí producimos de forma natural. Si bien, el hecho de que su segregación se reduzca con la edad ha reforzado la idea de que su déficit es, en gran parte, responsable de los trastornos del sueño y, por ende, que no sean pocos aquellos que acuden a su forma de venta libre —hasta una concentración de dos miligramos— para acabar con sus problemas de sueño.

Adquirirla es fácil, acudes a internet y aparecen decenas de suplementos. También en la red, usuarios vierten sus dudas sobre la melatonina. Sobre todas ellas, predomina una: ¿puedo engancharme a la melatonina? "No genera adicción como tal", tranquiliza Rybel Wix, coordinadora de la Unidad de sueño del Hospital La Princesa y miembro del Grupo de Insomnio de la Sociedad Española del Sueño (SES).

"He intentado dejarla"

Aun así, en las redes sociales más populares del momento, como Tik Tok, etiquetas para hablar del problema, como #melatoninaddict (adicción a la melatonina), acumulan más de un millón de visitas. En foros como Reddit usuarios comparten su relato sobre cómo se han vuelto dependientes a esta sustancia. "He intentado dejarla, pero no funciona. Si no me la tomo, no puedo dormir, a pesar de estar cansado", reza el testimonio de un usuario, que termina su texto pidiendo ayuda a la comunidad.

"No hay pruebas, hoy día, que apoyen que la melatonina genere adicción. Evidentemente, puede existir un factor psicológico por el que la gente puede tener angustia al dejar de tomarla", razona Izquierdo.

Es decir, lo que puede pasar es que las personas generen una dependencia psicológica del suplemento de melatonina y que, al no tomarla, la ansiedad que se apodera de ellos sea la causante de su insomnio. Máxime teniendo en cuenta que la eficacia de la hormona vampiro no está muy clara.

Como expone una revisión de la SES publicada en el número de este septiembre de la revista Neurología, "a pesar del innegable atractivo teórico, la evidencia científica que sustenta el beneficio de esta terapia sustitutiva es escasa". Wix corrobora las palabras del metaanálisis: "Efectivamente, no hay suficiente evidencia científica de su beneficio para el tratamiento del insomnio".

A partir de 55

Sin embargo, la experta aporta un matiz respecto al tema, la diferencia entre la melatonina de venta libre, la que se comercializa bajo el paraguas de los suplementos, y el Circadin, el único medicamento que contiene el principio activo melatonina aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Al parecer, este último sí ha demostrado eficacia para el tratamiento a corto plazo del insomnio primario en pacientes mayores de 55 años. "Se ha observado que produce disminución de la latencia del inicio del sueño y mejora la calidad del mismo, sin sedación a la mañana siguiente ni síntomas de rebote o de abstinencia tras la interrupción del tratamiento", detalla Wix.

Mayores de 55 se postulan, por lo tanto, como un público para el que la melatonina sí puede ser de ayuda. Según el metaanálisis de la SES citado, en niños y adolescentes también contribuye, aunque siempre como apoyo y nunca como tratamiento principal. "La terapia cognitivo conductual debe ser la medida fundamental", sentencia.

Además, se incide en que el tratamiento no debe superar las cuatro semanas. En los foros y redes, hay relatos de usuarios que llevan años tomando el suplemento, algo que se agrava en el caso de Estados Unidos, país en el que no hay límite de gramos para su venta libre y se puede adquirir un suplemento alimenticio de melatonina de hasta 15 miligramos.

Aunque en España no sea el caso, siempre que se quiera recurrir a esta sustancia, en lo que insisten los expertos es que primero hay que acudir a un profesional. Además, Rybel Wix advierte que la administración exógena (de forma externa) de melatonina inhibiría la producción de melatonina por nuestro cuerpo, algo que sí podría afectar a la dependencia. Por eso, mejor recomienda: "Lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad a la glándula pineal de que produzca la melatonina".

