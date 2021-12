La guía definitiva para regalar salud y belleza en Navidad

Se acerca la Navidad y seguramente muchos estemos ya pensando en los regalos que tenemos que hacer a nuestra familia y amigos más cercanos. Y, a veces, cuando apuran las fechas, resulta difícil encontrar el regalo perfecto. Pero si hay algo que nunca falla es regalar salud y bienestar a nuestros seres queridos.

Si se trata de regalar salud, lo más recomendable es dejarnos aconsejar por expertos. Por este motivo, Dosfarma, la farmacia online líderdel mercado español, nos trae la guía definitiva para un acierto seguro con los regalos navideños, con multitud de recomendaciones en marcas y productos.

Además, también han preparado un recomendador de regalos online. Se trata de un test online que te ayudará a encontrar la mejor opción de regalo. En este cuestionario, que se completa en apenas dos minutos, tendremos que responder algunas preguntas sobre la personalidad, estilo de vida y gustos de la persona a la que vamos a regalar para tener una recomendación personalizada. Además, también nos darán diversas opciones según nuestro presupuesto, por lo que encontraremos ideas muy económicas, pero también regalos algo más lujosos.

Para ellas

Madres, abuelas, hermanas, novias… Para las mujeres de nuestra vida los expertos de Dosfarma nos recomiendan apostar por el cuidado de la piel. En Navidad siempre resultan muy populares los packs de cremas o productos de baño y podrás encontrar mucha variedad en la farmacia online de grandes marcas como Eucerin, Martiderm, Sesderma o Neostrata. Otra de las propuestas destacadas de Dosfarma para estas fechas son los jabones artesanales o los geles de ducha relajantes para un día de spa en casa.

Para ellos

Ellos también se cuidan cada vez más, así que un buen detalle en estas fechas pueden ser productos que puedan incluir en sus rutinas diarias para tener un aspecto impecable. Desde Dosfarma nos recomiendan marcas como CeraVe, Vichy o Nuxe para el cuidado de la piel, donde triunfan los productos antiarrugas o antiojeras. Otro gran regalo para ellos en estas fechas son los productos para el cuidado de la barba, como los que ofrecen marcas expertas como Proraso, con su suave y nutritiva crema de afeitar y after shave. Tampoco dejes de echar un vistazo a las fragancias, un regalo siempre seguro en Navidad.

Para los más atrevidos

Si estás cansado de regalar pìjamas de cuadros y quieres salirte de la norma te proponemos un un regalo más especial y atrevido. En Dosfarma también hay disponibles multitud de juguetes sexuales con los que sorprender estas fiestas. El archiconocido succionador de clítoris de Satisfyer es un regalo con el que acertarás seguro. Si bien existen otros modelos y versiones de juguetes sexuales para disfrutar en pareja o a solas. Los expertos de la farmacia online nos recomiendan probar algo diferente, como anillos vibradores o geles de masaje. También podemos optar por estimuladores con los que realizar los ejercicios de Kegel y fortalecer la musculatura íntima.

Para acertar con todos

Los aparatos médicos, como termómetros o tensiómetros, nos permiten estar al tanto de las constantes vitales y hacer un mejor control de nuestra salud para advertir cualquier señal de alarma. Por eso estos dispositivos son siempre una buena opción de regalo para todos los hogares, sobre todo para demostrar que nos preocupamos por la salud y el bienestar de la persona a la que se los regalamos. Desde luego, no podemos olvidarnos de la salud bucal, especialmente en épocas navideñas donde abundan los dulces. Los farmacéuticos de Dosfarma aconsejan regalar cepillos eléctricos e irrigadores dentales, una opción que no suele fallar.

Para cuidar de los más pequeños

Los pequeños de la casa estarán deseando abrir los juguetes que les esperan bajo el árbol. Sin embargo, Papá Noel o Sus Majestades Los Reyes Magos también quieren ayudarles a cuidar de su higiene y salud y, si es posible, de un modo divertido. Un regalo estrella para los niños son los cepillos de dientes con motivos de Disney o Star Wars. En Dosfarma también podemos encontrar juguetes para disfrutar el momento del baño, neceseres o colonias. Para los recién llegados podemos optar por canastillas, vigila bebés o sets de cuidado.

Si apuestas por la salud y bienestar para tu familia y amigos, seguro que con esta guía no fallarás en tus regalos navideños. Si con todas las opciones que te proponemos aún estás indeciso, no dudes en hacer el test que han preparado los expertos de Dosfarma y encuentra el regalo perfecto para no fallar estas Navidades.

