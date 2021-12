La novedosa crema natural que arrasa en Mercadona: alta en proteínas y no engorda

La mantequilla de cacahuete no es una de las recetas típicas que se consumen en España, pero, sin duda, la hemos acogido con los brazos abiertos. En el supermercado podemos encontrar este producto en dos principales variantes: la que es saludable y la que no. La primera no debería llevar más ingredientes que el propio cacahuete y la segunda se caracteriza por contener una gran cantidad de azúcares y muchos otros ingredientes.

Hasta hace muy poco tiempo, cuando hablábamos de crema de cacahuete nos referíamos a la azucarada y que era famosa por las películas estadounidenses. Sin embargo, ahora lo más frecuente es encontrar adeptos de la versión saludable. Esto se debe, principalmente, a que se trata de un buen bocado para las personas que realizan ejercicio físico debido a que es un alimento con una alta proporción de proteínas.

Los supermercados Mercadona conocen el potencial que los cacahuetes tienen para la dieta de los deportistas y, por eso, han elaborado varios productos a base de esta legumbre. Tomar estos productos permite a los deportistas no depender en gran medida de los complementos alimenticios de proteínas que, si bien algunos no implican problemas para la salud, hay consumidores que prefieren evitarlos.

Todo cacahuete

Una de las propuestas más recientes de Mercadona elaborada a base de cacahuetes es el polvo desgrasado de esta legumbre. Se trata de un producto que se añade a recetas como yogures o bebidas y para aportar un plus de proteínas a la dieta. Al eliminarse el agua y parte de las grasas que contiene de manera natural el cacahuete, el porcentaje de proteínas se eleva en este producto hasta el 46,7% de la composición. Es decir, se trata de una auténtica bomba proteica.

Sin embargo, la empresa Mercadona también es conocida por su crema 100% cacahuete. Se trata de una de las opciones menos procesadas que se pueden encontrar en el supermercado, ya que sólo contiene un ingrediente: los cacahuetes. Este producto es bastante conocido porque ha contado con bastante difusión en redes sociales. Algunos nutricionistas tan activos en redes como Carlos Ríos lo han compartido en más de una ocasión como una opción compatible con dietas saludables.

Recientemente han aparecido en algunos supermercados de la cadena Mercadona una crema de cacahuete nueva. Se trata de una mantequilla 100% de cacahuete también, pero esta vez se trata de una mezcla crunchy, es decir, crujiente. Esto se debe a que en la crema se encuentran trozos de cacahuetes sin triturar que se mastican, pero no incluye otro ingrediente extra aparte de la legumbre que es protagonista.

No hay pasarse

El cacahuete es una legumbre que se confunde frecuentemente con un fruto seco debido a que su composición nutricional y la forma en la que se consume es similar. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), los cacahuetes contienen casi 600 kilocalorías por cada 100 gramos y, aunque no se asocian con el sobrepeso y la obesidad, debemos tener cuidado con la crema de cacahuete porque podemos pasarnos de calorías con facilidad.

Las cremas, al igual que los zumos o los purés, son menos saciantes que las legumbres y los frutos secos enteros. Por esta razón, podemos untar sobre nuestra tostada una cantidad de cacahuetes mayor de la que consumiríamos si fuéramos comiéndolos de uno en uno. En una de sus publicaciones, Carlos Ríos recomienda que no nos pasemos de una cucharada sopera de crema de cacahuete al día sólo dos o tres veces a la semana.

Según recoge la FEN, el 27% de la composición de los cacahuetes está compuesto por proteínas, el principal atractivo nutricional de esta crema. Sin embargo, los cacahuetes y la crema contienen otros nutrientes interesantes para la salud. Las grasas suponen, prácticamente, la mitad de la composición del producto y son, en su mayoría, de tipo insaturado. Es decir, se relacionan con la mejora de la salud cardiovascular. Además, los cacahuetes son ricos en fibra y micronutrientes con función antioxidante.

