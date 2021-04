Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando tomas cacahuetes todos los días

Dejar de comer entre horas es uno de los retos más duros a los que nos enfrentamos tras ponernos a dieta. Aunque tomar una fruta en esos momentos no supone ningún problema, lo más habitual es optar por un bocado menos saludable y más apetecible. A pesar de la buena fama de España a la hora de comer sano, en nuestro país también nos hemos aficionado a las barritas de muesli, las tortitas de arroz o los palitos de pan.

Estas tres opciones suelen venderse como alimentos saludables e, incluso, como parte de dietas de adelgazamiento. Sin embargo, no hay mejores opciones para comer entre horas que los alimentos más tradicionales: frutas y frutos secos. Sí, a pesar de que los frutos secos contienen muchas calorías, los últimos estudios han destacado que no se relacionan con el sobrepeso o con la obesidad.

De hecho, son un buen aliado contra el síndrome metabólico, una serie de síntomas que disparan el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Las grasas que contienen los frutos secos son, al mismo tiempo, responsables del alto número de kilocalorías que contienen y también de sus beneficios. Contribuyen a disminuir los niveles de colesterol LDL o malo en nuestra sangre.

No te pases

Por esta razón, los expertos aconsejan que tomemos frutos secos más a menudo, tanto como picoteo entre horas como integrados dentro de alguna de las comidas del día. Eso sí, siempre y cuando consumamos una ración moderada que, normalmente, se ha establecido en un puñado al día. Los frutos secos son alimentos muy densos en nutrientes: es decir, que por cada gramo de peso cuentan con muchas grasas, proteínas, minerales…

De todas formas, a pesar de que no se relacionan con la obesidad, sí que pueden hacer que aumentemos nuestro peso corporal si nos excedemos. Todos los frutos secos contienen más de 500 kilocalorías por cada 100 gramos de peso. No podemos decir, por tanto, que con los frutos secos tengamos carta blanca para comer tantos como queramos. Además, hay algunos que no pueden tomarse todos los días: es el caso de los cacahuetes.

Desde el punto de vista de la botánica, los cacahuetes son legumbres: son semillas que maduran bajo tierra y que se encuentran dentro de una vaina. Sin embargo, mientras que las legumbres destacan por contener muchos hidratos de carbono —de lenta absorción y, por lo tanto, saludables— y proteínas, la mitad de la composición de los cacahuetes está formada por grasas cardiosaludables, como todos los frutos secos.

Cacahuetes semanales

Los beneficios de los cacahuetes se obtienen, realmente, cuando los comemos en su justa medida, sin embargo, quienes amamos este alimento sabemos que es difícil parar una vez hemos comenzado. Los mejores cacahuetes que podemos tomar son aquellos que se venden al natural y con su cáscara. Debemos alejarnos de las opciones más procesadas, como los que vienen pelados, salados y con grasa adicional y, por supuesto, de aquellos que han sido bañados en miel.

La ración ideal para un día son unos 20 cacahuetes que equivalen a unos 30 gramos y, según esta publicación de Saber vivir, unas 170 kilocalorías. Eso sí, tal y como recuerda este artículo de El País, no debemos tomarlos todos los días porque pueden provocar ciertos efectos poco deseables: recomiendan que comamos un puñado de cacahuetes cada 4 o 5 días.

Abusar de los cacahuetes tiene como primera consecuencia el aumento de peso: incluso un pequeño puñado, si se toma todos los días, puede hacernos engordar un kilogramo al mes, según El País. Pero, además, pueden provocar gases y otros problemas de digestión debido a ciertos componentes como los fitatos, las grasas, los oligosacáridos —propios de las legumbres— y, por supuesto, la fibra.