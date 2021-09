Cuán peligrosa es la variante Mu: así es la última 'amenaza' que se ciñe sobre la Covid

No acabamos de salir de una quinta ola del coronavirus auspiciada por la variante Delta y ya han surgido otras nuevas que pugnan por dejar atrás a la protagonista absoluta del verano. Las últimas candidatas nombradas por la Organización Mundial de la Salud han sido Lambda (C.37), considerada 'de interés' –paso previo para ser 'preocupante', como Alfa, Beta o Delta– en junio, y Mu, cuya designación fue en fecha tan reciente como el pasado 30 de agosto. Un nuevo estudio advierte de que esta última puede convertirse en una amenaza seria, pues su resistencia a las vacunas es mayor que la de Beta.

El artículo se ha publicado en la plataforma BioRxiv, un repositorio de estudios que están a la espera de ser revisados por expertos independientes. Obra de investigadores japoneses de varias universidades, analiza la actuación de los sueros de personas han pasado la Covid o han sido vacunados frente a Mu. "Nuestros resultados ayudarán a evaluar mejor el riesgo ofrecido por la variante Mu para los vacunados, los previamente infectados y las poblaciones naïve [ni contagiadas ni vacunadas]", afirman los autores.

Los autores fabricaron pseudovirus que incluían la proteína S de Mu o de otras variantes (original, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon y Lambda) y los enfrentaron al suero (plasma sanguíneo que contiene anticuerpos) de ocho convalecientes y de diez vacunados (con Pfizer-BioNTech). ¿La conclusión? Mu es significativamente más resistente que Beta, la cepa hasta ahora con mayor escape a la neutralización, tanto en unos como en otros.

La nueva variante de interés era 12,4 veces más resistente que la original al suero de convalecientes, mientras que Beta lo era 8,2 veces. Alfa, en cambio, solo lo era poco más del doble. Con respecto al suero de vacunados, Mu era 7,6 veces más resistente, mientras que Beta lo era 6,3 veces.

Historia de Mu

¿Cuál es el secreto de Mu? Su proteína S, la que se adhiere a las células humanas para infectarlas, contiene ocho mutaciones, entre las que se incluyen algunas viejas conocidas, como E484K, ya presente en las variantes Beta y Gamma; N501Y, que comparte con Alfa, y D614G, que también incluye Delta. "La mutación E484K ha mostrado reducir la sensibilidad de los anticuerpos inducidos por la infección o la vacunación", indican los autores.

Sin embargo, esta variante no es una novata. Fue descrita por primera vez en Colombia a principios de año, donde ha sido la predominante desde la segunda quincena de mayo, y actualmente está presente en 39 países. Según la información recogida de la plataforma Gisaid, la de referencia en el seguimiento mundial de la pandemia, ya se detectó en España a finales de febero y su momento álgido fue en junio, cuando supuso el 4% de las muestras secuenciadas.

A pesar del potencial peligro que supone, el especialista en Salud Pública de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), Salvador Peiró, aventura que "Delta nos protegerá de Mu pese a que esta, como Beta, aguante mejor los anticuerpos neutralizantes".

El estudio presentado por los investigadores japoneses se ha realizado in vitro, es decir, no con sujetos humanos sino solo con su suero. Y, aunque esto da una pista del comportamiento del virus, no es el único factor a tener en cuenta a la hora de hablar sobre su posible predominio. O, como dice Peiró, "otra cosa es como vaya a funcionar sobre el terreno: también necesita transmitirse mejor y, de momento, Delta parece que va ganando".

Lo explica. "Cuando no había presión selectiva a principios del año pasado (sin confinamientos aún, sin vacunas, sin gente inmunizada por haber pasado la Covid), todas [las variantes] podían convivir bastante bien. Ahora [lo hacen] solo más aptas para la transmisión en el entorno actual".

"Y Mu, digan lo que digan los estudios in vitro, tendrá que demostrar que puede desplazar a Delta, que, la verdad, funciona muy bien" a la hora de expandir los contagios, como ya hemos visto en la quinta ola.

Aunque Peiró advierte que esto es una especulación suya, apunta a que todos los países en que se encuentra "van reduciendo la transmisión, tengan la variante predominante que tengan". En Latinoamérica, donde la cepa está más presente, Delta va desplazando a otras variantes, como Gamma. Incluso en Sudáfrica, donde Beta tenía un predominio casi total, ya ha sido sustituída por Delta. Lambda, la variante predominante en Perú, parece aguantar, de momento.

"La estrategia de momento es preocuparnos de Delta y vigilar a Mu sin ponerse demasiado nervioso", resume el especialista en Salud Pública. Como mucho, se trataría de controlar los viajes desde Colombia. Aunque, bien visto, "la transmisión allá debe ser entre tres y cuatro veces menor que en España, así que igual harían mejor en tener ellos cuidado de nososotros", admite con sorna.

