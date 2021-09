Ivermectina: el fármaco que prometía "matar la Covid en 48 horas" y se ha convertido en un peligro

Aunque en España la ivermectina solo se ha aprobado como antiparásitario, es decir, contra infecciones por organismos como gusanos, sarna o piojos, entre otros, la realidad es que se trata de un fármaco ampliamente usado en muchos otros países. En los últimos días, este medicamento está cobrando un nuevo protagonismo. La razón es que se está usando como potencial tratamiento, e incluso como posible preventivo, contra la Covid-19.

Por esta razón, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ha salido a la palestra para advertir de que "no hay ninguna evidencia" de que el fármaco funcione contra la Covid-19 ante el brutal aumento de la demanda. De hecho, en el país norteamericano algunos médicos han denunciado que un número cada vez mayor de personas está obteniendo el medicamento a través de centros de suministro de ganado.

Sin embargo, y aunque aún sigue estudiándose a fondo su potencial uso, no existe evidencia científica de que sea útil contra esta enfermedad. Lo que sí se sabe es que existe un potencial riesgo de sobredosis, tal y como ha advertido la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Cómo actúa la ivermectina

La ivermectina no es un fármaco novedoso. Se conoce desde la década de 1970, cuando sus creadores lo obtuvieron a partir de una cepa de la bacteria Streptomyces. Su descubrimiento no solo mejoró la industria ganadera y logró combatir diversas enfermedades parasitarias en seres humanos, sino que también otorgó un Premio Nobel a sus descubridores.

La ivermectina y otros compuestos de la misma familia son muy eficaces contra las infecciones parasitarias, tanto en animales como en seres humanos. Este medicamento actúa de forma selectiva sobre un canal celular de cloruro, que solo se encuentra en invertebrados.

Si bien es cierto que se trata de un fármaco conocido y seguro, no deja de ser potencialmente tóxico si se consume en sobredosis, como cualquier otro medicamento. Es decir, en dosis elevadas, la ivermectina puede interactuar con otros canales celulares presentes en vertebrados como los seres humanos, provocando alteraciones a nivel nervioso y muscular.

Ivermectina y la Covid-19

La ivermectina se ha estudiado más allá de su uso antiparasitario. En anteriores investigaciones, este fármaco ha demostrado potenciales efectos antivirales en virus ARN, como es el caso del Zika, el VIH1 o el virus Hendra. Sin embargo, estos beneficios solo se han observado en laboratorio, y los ensayos en animales han sido muy irregulares hasta la fecha.

Dado que se trata de un fármaco aprobado por la FDA de los Estados Unidos, fue uno de los candidatos a estudio como tratamiento frente al SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia Covid-19. En el año 2020 se realizó un estudio de laboratorio, en cultivos celulares, concluyendo que la ivermectina podría reducir hasta 5.000 veces el número de partículas virales en solo dos días. Pero los seres humanos no somos simples cultivos de laboratorio.

Posteriormente se han realizado varios estudios, la mayor parte de ellos controvertidos y polémicos. De hecho, se detectaron fraudes científicos en artículos preimpresos no revisados, los cuales han tenido que ser finalmente eliminados o retractados por parte de sus autores.

Según algunos expertos, como el epidemiólogo australiano Gideon Meyerowitz-Katz, hasta un tercio de la evidencia que dice respaldar el uso de la ivermectina contra la Covid-19 "se basaría en datos inestables", o incluso en "estudios que no han sucedido jamás".

Recientemente se ha llevado a cabo un gran ensayo clínico con varios medicamentos potencialmente beneficios como tratamiento contra la COVID-19, incluyendo la ivermectina. Pero ninguno ha demostrado que sea útil. Aún así, se están realizando más ensayos en el momento de escribir estas líneas.

¿Entonces no es útil?

La ivermectina es un fármaco aprobado por la FDA y otros organismos de regulación de medicamentos alrededor del mundo. Sin embargo, solo se autoriza su uso contra infecciones parasitarias, y a día de hoy no se ha validado contra la Covid-19. Así, los expertos advierten de que tomarlo contra la enfermedad causada por el virus Sars-CoV-2 no sólo no es aconsejable, sino que puede ser perjudicial.

Tanto la FDA de los Estados Unidos como la TGA de Australia han emitido diversas advertencias contra el uso indebido de la ivermectina: "Hay mucha información errónea, y es posible que haya leído que es beneficioso tomar grandes dosis de ivermectina. Eso está mal", dicen algunas de ellas.

Además, se desconoce si este antiparasitario interacciona con otros fármacos consumidos habitualmente o si puede incluso empeorar los síntomas en casos graves de COVID-19. Por el momento, habrá que seguir investigando y esperando a los resultados de los estudios del resto de fármacos. A día de hoy, ninguno ha demostrado ser eficaz como tratamiento.

Sigue los temas que te interesan