1 de 3

Una especialidad aburrida, en la que no se ven pacientes, de la que no se podría decir que salva vidas... todos estos lugares comunes podrían acompañar a la definición de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública que, de hecho, ha sido la menos escogida por los MIR de este año. Sin embargo, se trata de una especialidad que cada vez tiene más importancia y que lo ha demostrado con creces en esta pandemia. Ellos se han encargado de analizar las estadísticas, de hacer predicciones, de ver qué medidas podrían funcionar o no y de convencer a los políticos de qué debía de hacerse.