La OMS descarta que haya vacuna contra el coronavirus en 2020

La directora del Departamento de Salud Pública y de Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha asegurado que la vacuna contra el covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, no va a estar disponible este año, si bien ha asegurado que en pocas semanas habrá "buenas noticias" sobre los tratamientos.



Durante los encuentros 'Conversaciones 2020', organizados por elEconomista, Neira ha señalado que, "tal vez", a principios de 2021 ya se pueda comercializar una vacuna contra el nuevo coronavirus, aunque ha avisado de que hay que ser "realistas" y ver que sólo quedan seis meses para terminar el año y que no va a dar tiempo a desarrollarla.



"Este año lo veo francamente difícil por mucha aceleración que haya y se tenga el máximo apoyo por parte de todos los países y de la OMS para obtenerla, pero hay muchos procesos que hay que seguir para asegurarse de cuando la vacuna salga al mercado sea segura", ha recalcado la dirigente de la OMS.



Ahora bien, respecto a los tratamientos, y después de que el organismo de Naciones Unidas haya retomado las investigaciones con el fármaco hidroxicloroquina, tras suspenderlas temporalmente por un posible aumento del riesgo de muerte y enfermedades cardiacas, Neira ha asegurado que en unas pocas semanas se sabrá si aporta o no beneficio para los pacientes.



Finalmente, la directora del Departamento de Salud Pública y de Ambiente ha asegurado que los tratamientos que se están utilizando en la actualidad, y que están siendo valorados por al OMS, van a dar "buenas noticias" en un par de semanas.



