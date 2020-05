Esto es lo que tienes que hacer (y lo que no) para evitar riesgos al reabrir tu comercio

La vuelta a la normalidad de peluquerías, bares, restaurantes y todo tipo de comercios tras la pandemia provocada por el coronavirus en España es una realidad inminente. Sin embargo, esa "nueva normalidad" va a traer aparejados toda una serie de cambios a los que tanto clientes como empresarios van a tener que acostumbrarse durante un buen periodo de tiempo, para evitar que se produzca una nueva ola de contagios.

Reforzar la seguridad y la higiene de los locales, ahora más que nunca, resulta fundamental. Por esta razón, tanto los pequeños comercios como las grandes compañías se afanan en diseñar protocolos que garanticen que no haya ningún riesgo (o, al menos, el menor riesgo posible). ¿Qué medidas son realmente efectivas? La farmacéutica, divulgadora y especialista en Seguridad Alimentaria Gemma del Caño ha publicado un hilo en Twitter en el que analiza qué medidas son útiles y cuáles no según la evidencia científica que tenemos hasta ahora.

En su opinión, las máquinas de ozono para desinfectar superficies, las máquinas con UVA, tomar la temperatura a los clientes u obligarles a llevar guantes no son medidas útiles a corto plazo. De hecho, el ozono aún no se encuentra entre la lista de virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad.

¿Qué es útil y qué no para este coronavirus en la próxima apertura de restaurantes, bares, peluquerías?

NO ES ÚTIL:

- las máquinas de ozono

- las máquinas con UVA

- tomar la temperatura a los clientes

- obligarles a llevar guantes — Gemma del Caño (@farmagemma) May 5, 2020

Así, Del Caño considera que sí es útil que en todos los locales se utilicen mascarillas, que se marquen los dos metros de distancia como ya ocurre en los supermercados en la zona de cajas, tener dispensadores de gel hidroalcohólico, realizar una limpieza constante de baños y utilizar papel para el secado de manos. Según la experta, en bares y restaurantes va a ser fundamental también la instalación de pantallas de metacrilato, que los trabajadores o camareros utilicen mascarillas FFP2, y quitar cartas y servilleteros de las mesas que pudieran acumular virus.

- pantallas de metraquilato

- FFP2 para trabajadores

- llamar a un servicio de desinfección antes de abrir.

- quitar cartas y servilleteros

- atención a zonas comunes — Gemma del Caño (@farmagemma) May 5, 2020

Para la nueva normalidad de bares y restaurantes será útil también la utilización de manteles de papel, así como montar las mesas con los cubiertos y los platos en el mismo momento, con el objetivo de evitar que puedan contaminarse si están instalados durante un largo periodo de tiempo. De igual forma, lo de que la comida (o las tapas) estén expuestas en la barra sin ningún tipo de protección pasará a mejor vida.

¿Y en las peluquerías? Del Caño apunta que es más que recomendable que las pantallas de metacrilato sirvan para separar las lavacabezas y que las toallas no estén expuestas, sino guardadas en un armario. "Nada de guantes para trabajadores, sólo para el momento puntual, por ejemplo, en un trabajo de estética. Uno nuevo por cliente. En bares y restaurantes, guantes no. Y datáfonos everywhere", explica la especialista.

- nada de guantes para trabajadores, sólo para el momento puntual, por ejemplo, en un trabajo de estética, uno nuevo por cliente.

- en bares y restaurantes, guantes no (eso ya lo sabíamos de antes)

- datafonos everywhere — Gemma del Caño (@farmagemma) May 5, 2020

Tal y como comenta Del Caño, la formación en medidas de higiene para los empleados será fundamental en el nuevo contexto post pandemia. "No por poner más medidas 'por si acaso' lo estáis haciendo mejor, se necesitan medidas prácticas, eficaces y que se cumplan", dice la experta.