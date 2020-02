Illa pide calma ante el 'Mobile': "Si hay que restringir movimientos de ciudadanos, se hará"

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han solicitado a la ciudadanía, tras la reunión del pleno monográfico sobre el nuevo coronavirus del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), no discriminar a la población china que se encuentra en España porque se está "combatiendo un virus y no un grupo de personas", por lo que han llamado a la calma.

A esta decisión han llegado tras detectar casos de discriminación contra ciudadanos chinos por 'miedo' a que puedan contagiar el coronavirus. "Estamos combatiendo un virus, no un grupo de ciudadanos ni personas del país. Queremos realizar un llamamiento de este tipo de actitudes no tienen ningún apoyo científico. Los riesgos están asociados a la exposición del virus, no a las características personales", ha avisado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la salida de la reunión.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, ha reconocido también que en el Consejo se ha abordado el tema del Mobile World Congress, el macrocongreso de tecnología que se celebra a finales de este mes en Barcelona y sobre el que se respira cierta intranquilidad por la previsión de asistencia de miles de viajeros de todo el mundo, especialmente de China y otros países asiáticos.

"Si hiciera falta restringir movimientos de ciudadanos o mercancías, lo haríamos", ha declarado el ministro con rotundidad, mientras recordaba que hasta la Organización Mundial de la Salud desaconseja este tipo de medidas. Así se puede leer en la web de este organismo sanitario, que reza: "Habida cuenta de la información disponible actualmente, el Comité no recomienda imponer ninguna restricción a los viajes o el comercio".

La recomendación varía en China, para quien la OMS sí aconseja "realizar pruebas de detección a la salida de los aeropuertos y puertos internacionales, con el fin de detectar a tiempo a las personas que presenten síntomas y, posteriormente, someterlas a una exploración más detallada y tratarlas si es necesario, intentando al mismo tiempo perturbar lo menos posible el tráfico internacional".

En cualquier caso, Illa ha apelado al sentido común al ser preguntado por la medida del Reino Unido exhortando a sus ciudadanos a "abandonar China si pueden". El ministro ha recordado que no es eso lo que dice la OMS aunque, obviamente, "no es muy aconsejable estar en zonas en cuarentena".

Más allá de estos comentarios sobre un peligro hipotético que la ciencia ha descartado, el ministro, al igual que los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, ha asegurado que el Sistema Nacional de Salud está "preparado" para hacer frente al coronavirus y se ha comprometido a mantener la línea de trabajo que llevan siguiendo desde La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la alerta internacional.

Además reconoce el trabajo que están realizando los profesionales sanitarios, especialmente a los expertos de sanidad exterior y a los del Hospital de La Gomera, donde se está atenuando al único caso confirmado de coronavirus en España, y al Hospital Gómez Ulla de Madrid, lugar en el que permanecen en cuarentena los españoles repatriados de Wuhan (China), epicentro del brote del coronavirus.

"Hemos constatado que los protocolos están funcionando, aunque seguiremos haciendo un seguimiento diario de la situación del virus para adoptar cualquier medida adicional que fuera necesaria. Las comunidades autónomas han agradecido la coordinación y la información que están recibiendo un diario desde este Ministerio", ha recalcado Illa, para informar de que en breves se van a repartir folletos informativos para la población en puertos y aeropuertos.

Dicho esto, el ministro de Sanidad ha informado de que en la reunión se ha ratificado que se debe seguir trabajando en los cuatro pilares en los que se está sustentando la gestión real del coronavirus: seguir el criterio de los profesionales y expertos; realiza un seguimiento permanente y diario de la situación; tener una coordinación fluida con las comunidades autónomas, organismos internacionales, la Unión Europea; y continuar con el compromiso "absoluto" de la transparencia informativa con el fin de combatir los "excesos de alarmismo".

Illa ha explicado también a los consejeros la creación, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, del Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública producida por el coronavirus que unificará la respuesta transversal del Gobierno. Junto al Ministerio de Sanidad, contará con representación de los ministerios más afectados directamente por sus competencias y, además, podrá contar con la participación de otras entidades y expertos si resulta necesario.

Por su parte, todos los consejeros autonómicos han mandado un "mensaje de tranquilidad" y han agradecido la labor de coordinación liderada por el Ministerio de Sanidad. "Agradezco mucho el trabajo del ministro. Tuvimos un caso de sospecha y en muy pocas horas tuvimos un resultado analítico. tranquilidad ", ha comentado la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, quien ha insistido en todos los hospitales castellanoleoneses" están preparados "ante un caso hipotético".

En esta misma línea, la consejera vasca, Nekane Murga, ha llamado a las CCAA a "estar coordinados y seguir trabajando en común". "El mensaje es de tranquilidad. El riesgo en este momento es mínimo y tenemos una red asistencial y de salud pública que está actuando correctamente", ha añadido. La consejera de Salud de Navarra, Santos Induráin, ha agregado que todas las comunidades autónomas valoran la actuación del Ministerio: "Están haciendo un trabajo de mucha calidad, con compromiso y una disponibilidad total".

Misma opinión ha demostrado la consejera balear, Patricia Gómez, quien ha expresado su "enorme satisfacción". "El Ministerio está trabajando de una manera acelerada, con los técnicos muy implicados. Es muy importante algunos de los mensajes que están dando, como la fortaleza del sistema sanitario. Estamos más preparados que otros países, ya que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya están en marcha. La actuación está siendo impecable ", ha celebrado.

Además, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha llamado "a la calma" y combatir los estigmas contra los ciudadanos chinos. "El virus no está relacionado con el hecho de tener rasgos orientales. Bien haríamos en no estigmatizar, y por esos rasgos ya pensemos que tenemos que proteger de forma especial. Lo tenemos que difundir entre la sociedad para que no cunda una alarma infundada ", ha comentado, calificando la reunión como "muy positiva".

En este mismo sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha apostado por las CCAA sigan actuando desde la transparencia como hasta ahora. "Las crisis de salud siempre tienen un doble componente: el epidemiológico y el de comunicación. Todas las CCAA han demostrado la idea de difundir los datos con transparencia y tranquilidad. Las noticias, dentro de la tranquilidad y la mesura, es seguir trabajando con transparencia en manos de los expertos y ver cómo va evolucionando el brote", ha apostillado.

La anécdota de la jornada ha venido de manos de la consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergés, quien se ha negado a posar para la foto de familia de la reunión. Illa ha quitado importancia a este gesto, destacando que "lo importante es haber venido, no estar en la foto".