Un hombre, a punto de quedarse ciego por una sobredosis de Viagra

Casi nunca más es sinónimo de mejor y, sobre todo, en el caso de los fármacos. Una dosis perdida puede provocar que no se consigan los efectos deseados en determinadas enfermedades y una sobredosis de con el mismo compuesto puede tener efectos graves o, incluso, letales. Como decía el antiguo médico Paracelso: "Nada es veneno y todo es veneno. La dosis hace el veneno".

A pesar de dicha cita, un hombre de 50 años de Massachusetts cometió el error de tomar de un solo trago 30 ml de sildenafilo líquido, el principio activo del famoso fármaco Viagra. Sin duda, un error con graves consecuencias médicas, dado que el silfenafilo es conocido por ser tóxico para las células oculares. Cabe destacar que se trataba de una marca blanca del fármaco, dado que la conocida Viagra no se comercializa en forma líquida. El informe del caso ha terminado publicado en Journal of Ophtalmology.

La botella del medicamento en cuestión tenía una capacidad de 30 mililitros y, en ella, había 750 miligramos de sildenafilo. Aunque el hombre se la bebió de un solo trago, con tres mililitros hubiera bastado para obtener el resultado deseado. Es decir, malgastó diez erecciones.

Cómo perder la visión tomando Viagra

Tras excederse en la toma, el hombre empezó a sufrir problemas oculares que consultó a su médico dos meses después. El paciente aseguró tener la visión defectuosa y en forma de "anillo". Tras las pruebas realizadas, se le detectaron daños en las células de la retina, que se encargan de procesar la luz y enviar señales eléctricas al cerebro para convertirlas en imágenes.

Por desgracia, no existe un tratamiento médico para esta dolencia, y el paciente no volvió a sus citas de seguimiento. El informe concluye con final abierto: no se sabe si mejoró o no.

De hecho, este no es el primer caso conocido de problemas oculares tras tomar una dosis excesiva de silfenafilo. En el año 2012 un hombre de Reino Unido experimentó visión borrosa tras consumir 1.500 miligramos de sildenafilo (el doble de dosis que este caso). Así mismo, en octubre de 2018, un hombre de Nueva York experimento una reacción que le hacía ver todo en rojo tras beber una de estas botellas.

Por qué el sildenafilo causa problemas oculares

El principio activo de la Viagra actúa sobre una enzima llamada fosfodiesterasa 5 (PDE5) que tiene un importante papel en la conducción de la sangre hacia el pene. Pero también tiene inconvenientes porque inhibe la enzima fosfodiesterasa 6 (PDE6), que se encuentra en las células de la retina. Por lo que, si se toman altas dosis de sildenafilo, esta molécula se acumulará más en el cuerpo y afectará a los ojos y a la visión.

De hecho, se conocen casos raros en lo que algunos individuos que han tomado sildenafilo han sufrido una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o NAION. Se trata de una enfermedad que causa una pérdida repentina de visión por falta de flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. Sin embargo, a día de hoy no está claro si el sildenafilo es capaz de causar esta afección o si las personas que lo toman tienen tendencia a padecerla por otros factores de riesgo.