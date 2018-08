Estas son las 10 fantasías sexuales que más excitan a las mujeres y a los hombres

En el sexo, la mente es una herramienta casi más poderosa que el propio físico. De hecho, a menudo el mejor afrodisíaco suele ser la imaginación. Son muchas las personas que fantasean con tener experiencias sexuales de lo más variopinto, en posturas imposibles, en sitios improbables, y con hombres y mujeres que despiertan los instintos más primarios del ser humano. Pero, ¿cuáles son las fantasías más habituales entre las mujeres? ¿Y entre los hombres? ¿Ambos sexos se excitan con los mismos pensamientos?

Lo cierto es que, a la hora de imaginar, el sexo masculino y el femenino no son tan diferentes. Y no lo decimos nosotros. Investigadores del departamento de Psicología de la Universidad de Quebec (Canadá) se propusieron analizar cuáles eran las fantasías sexuales con las que sueñan hombres y mujeres con el objetivo de identificar cuáles eran los comportamientos más raros e inusuales, y también los más típicos y comunes en el común de los mortales. Los resultados fueron publicados hace algún tiempo en la revista Journal of Sexual Medicine, en uno de los pocos estudios sobre salud sexual que han abordado la cuestión.

Para llevar a cabo este peculiar estudio, los investigadores preguntaron a un total de 1.516 hombres y mujeres canadienses (la mayoría de ellos con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años) con qué fantaseaban. Qué cosas se imaginaban. Los participantes respondieron a una encuesta en línea con 55 posibles escenarios distintos y utilizaron una escala para numerar la intensidad de cada fantasía.

Si bien es verdad que los sujetos no representan una muestra culturalmente muy diversa, la radiografía que traza el estudio es de lo más sorprendente. Así, por ejemplo, la fantasía sexual más habitual y repetida entre las mujeres (84,9%) tiene que ver con tener sexo en un lugar romántico. Después, en orden de preferencia, las mujeres sueñan con mantener relaciones sexuales en lugares extraños o insólitos (81,7%), con participar en una experiencia en la que reciban sexo oral (78,5%), con practicar una felación a un hombre (72,1%), y con ser masturbadas por su pareja (71,4%).

Según el trabajo realizado por este grupo de psicólogos canadienses, las mujeres también fantasean con practicar el noble arte del onanismo a su pareja (68,1%), con acostarse con alguien que no sea su novio/marido (66,3%), con ser dominadas sexualmente (64,6%), con tener sexo en público (57,3%) y con participar en orgías con con más de tres personas, hombres y mujeres (56,5%).

¿Y los hombres? ¿Sueñan con cosas muy distintas a las mujeres? Hasta cierto punto, porque entre las 10 fantasías sexuales más habituales de los varones hay cinco que también ocupan la mente de las féminas. Sin embargo, no lo hacen en el mismo orden. Así, la fantasía más recurrente de ellos es tener sexo oral (87,6%). Después, hacer un trío con dos mujeres (84,5%), tener sexo con alguien que no es su pareja (83,4%), tener una tórrida relación en un sitio inesperado (82,3%) y ver a dos mujeres tener sexo (82,1%).

Pero la cosa no queda aquí. Los hombres también sueñan a menudo con eyacular sobre su pareja (80,4%), con tener sexo en un lugar romántico (78,4%), con practicarle sexo oral a una mujer (78,1%), con ser masturbados por su pareja (76,4%) y, por último, con tener una orgía con más de tres mujeres (75,3%).