Los nutricionistas recomiendan: "Los huevos más ricos y sanos para cenar, no llevan jamón, sino gambones al ajillo con gulas"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Celia García propone una cena rápida con patatas, huevos fritos, gulas y gambones al ajillo. La receta puede prepararse en menos de 20 minutos y está pensada para los días con poco tiempo para cocinar. Las patatas se cuecen siete minutos en el microondas, se chafan y se hornean a 220 ºC durante cinco minutos. El plato se completa con gambones y gulas salteados con ajo, aceite y cayena, servidos sobre las patatas junto a los huevos.

Cuando llega la noche después de un día intenso, preparar una cena completa puede convertirse en una tarea complicada. La nutricionista Celia García propone una alternativa rápida con ingredientes sencillos.

Conocida en internet como @Thefitbowl, comparte en TikTok una receta que combina patatas, huevos, gulas y gambones al ajillo. Su preparación, asegura, permite resolver la cena en menos de 20 minutos.

La receta comienza con unas patatas preparadas para cocinarse en el microondas. García explica que solamente hay que introducirlas durante siete minutos para tenerlas listas antes de continuar con el resto de elaboración.

Después, las patatas pasan a una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. La nutricionista propone chafarlas con un vaso y añadir aceite de oliva, sal y pimienta antes de hornearlas.

El horno debe estar previamente a 220 ºC y las patatas permanecen allí durante cinco minutos. El objetivo es conseguir que queden doradas mientras se prepara la parte principal de la receta.

Cena rápida

En paralelo, García utiliza una sartén para dorar unas láminas de ajo en aceite. Después incorpora las colas de gambón y espera hasta que estén preparadas antes de añadir las gulas.

La mezcla se remueve durante unos minutos para integrar todos los ingredientes. La propuesta también incluye un toque de cayena picada, que aporta el punto picante a esta combinación.

Mientras tanto, la receta incorpora otro ingrediente habitual en las cenas: los huevos. García propone freírlos y utilizarlos como parte final del plato, junto con las patatas y el salteado.

La nutricionista presenta así una elaboración que reúne diferentes alimentos en una única bandeja. El resultado combina las patatas doradas con las gulas, los gambones al ajillo y los huevos.

La propia García describe esta receta como una opción pensada para los días en los que tiene poco tiempo. "Una cena completa, rápida y además deliciosa", explica al presentar su propuesta.

Además, destaca que se trata de una elaboración especialmente sencilla, ya que buena parte de los ingredientes requieren apenas unos minutos de preparación antes de juntarlos en el plato.

El toque final llega con los huevos fritos, que completan una receta en la que los gambones y las gulas sustituyen a otras combinaciones más habituales con este ingrediente.

Para Celia García, la sencillez es precisamente una de las claves de esta propuesta. "Esta receta te va a salvar más de un día", afirma al recomendarla para jornadas especialmente ocupadas.