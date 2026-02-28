Marta Castroviejo, 34 años: "El banana bread más rico no se hace con mantequilla, lleva 3 huevos y 180 g de harina"

Las claves nuevo Generado con IA Marta Castroviejo propone una receta de banana bread saludable y sencilla, sin azúcares añadidos ni harinas refinadas. La receta utiliza plátanos muy maduros, tres huevos, 180 gramos de harina (mitad trigo y mitad espelta), aceite de oliva, leche, levadura y canela. El proceso es rápido: se mezclan los ingredientes en diez minutos y se hornea durante 35-40 minutos a 180 grados. Se incorpora chocolate negro en trozos, y se decora con plátano extra, más chocolate y nueces antes de hornear.

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 2

La receta de banana bread, como se conoce en Estados Unidos, o bizcocho de plátano, como la llamamos en España, es una de las que más se repite últimamente en redes sociales por su sencillez.

La doctora Marta Castroviejo, más conocida en redes como @cienciaynutricion, propone una nueva versión de este delicioso bizcocho pensada para quienes buscan opciones saludables y fáciles de preparar en casa sin renunciar al mejor sabor.

Este popular postre se elabora sin azúcares añadidos ni harinas refinadas, aprovechando el dulzor natural de los plátanos muy maduros para lograr un resultado espectacular y tierno. La preparación requiere pocos ingredientes que son accesibles.

Además, el proceso es sumamente rápido, ya que la masa se puede mezclar en apenas diez minutos antes de hornearla. Esta alternativa resulta ideal para disfrutar de desayunos o meriendas saciantes, equilibradas y aptas para toda la familia, cuidando la dieta.

Hacer una masa homogénea

Antes de comenzar la receta es importante precalentar el horno a unos 180 grados para que cuando se hornee la mezcla quede bien tierna al sacarla. Ahora sí, podemos empezarla con los tres plátanos maduros que vamos a aplastar con un tenedor.

También se puede hacer un puré con una batidora. Una vez que tengamos esta mezcla, tenemos que añadir los siguientes ingredientes, que son los tres huevos, los 60 mililitros de aceite de oliva y la leche, hasta que tengamos una masa homogénea.

A esta masa se le puede incorporar los 180 gramos de harina (Castroviejo utiliza la mitad de trigo y la otra mitad de espelta). Al añadirlo debemos hacerlo poco a poco para evitar que se generen grumos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dra. Marta Castroviejo (@cienciaynutricion)

Antes de hacer la última mezcla, le tenemos que echar tanto un sobre de levadura como canela (en este caso, la cantidad será al gusto). Lo importante es que la masa quede bien mezclada antes del siguiente paso.

Añadir plátano y chocolate

En la mezcla vamos a incorporar chocolate negro que previamente habremos cortado en trocitos, dejando un poco de lo que hayamos cortado para decorar posteriormente la parte superior de la mezcla.

La mezcla la pasamos ahora a un molde para horno. Pero antes de ponerlo a hornear podemos decorar la parte superior. La opción que elige Castroviejo es utilizar un trozo adicional de plátano, otro plátano entero, el chocolate sobrante y unas nueces.

El tiempo del horno podría variar, pero normalmente tarda de unos 35 a 40 minutos a 180 grados. Es importante comprobar, eso sí, que esté hecho el interior para poder sacarlo del molde y disfrutar de él (aunque hay que esperar un rato después de sacarlo del horno).