El 85% de las manzanas analizadas en un estudio europeo presentan residuos de múltiples pesticidas

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio europeo revela que el 85% de las manzanas analizadas contienen residuos de más de un pesticida, con una media de tres pesticidas distintos por fruta. El 71% de las manzanas presentaban pesticidas clasificados por la UE como muy tóxicos, y el 64% contenían pesticidas PFAS, conocidos por su alta persistencia. En España, Francia e Italia, el 80% de las muestras analizadas tenían residuos de varios pesticidas, mientras que en Dinamarca solo el 20%. El informe advierte que el 93% de las manzanas no serían aptas como alimento para bebés y recomienda priorizar las manzanas ecológicas locales.

La ONG Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), en colaboración con otras 13 entidades europeas, ha analizado 59 muestras de manzanas de producción local procedentes de 13 países, entre ellos España, y ha encontrado que el 85 por ciento presentaba residuos de más de un pesticida a la vez.

Según los resultados obtenidos y difundidos por Hogar sin tóxicos, cada manzana contenía una media de tres pesticidas diferentes, aunque alguna manzana llegaba a tener hasta siete a la vez. En total, el 93 por ciento de manzanas estudiadas tenían presencia de al menos un pesticida.

Además, el porcentaje de manzanas con residuos múltiples varía en cada país. En ocho estados, todas las manzanas analizadas tenían residuos de varios pesticidas al mismo tiempo. En tres países, España, Francia e Italia, era el 80 por ciento las que tenían varios pesticidas a la vez. Los dos países con un menor porcentaje de manzanas con residuos de múltiples pesticidas eran Dinamarca, con un 20 por ciento de las muestras, y Bélgica, con un 50 por ciento.

El responsable de Hogar sin tóxicos, Carlos de Prada, ha advertido que las autoridades solo han evaluado el riesgo que supone la exposición a cada pesticida por separado y no el "efecto cóctel", que puede ser "muy superior". Por ello, ha recomendado a la población que prioricen el consumo de manzanas ecológicas locales, en cuyo cultivo no se han empleado pesticidas sintéticos.

El informe también apunta que el 71 por ciento de las manzanas analizadas están contaminadas con pesticidas que la Unión Europea ha clasificado como muy tóxicos y, por ello, incluidos dentro de la categoría de 'candidatos a la sustitución'. El 36 por ciento de las manzanas tenía presencia de residuos de pesticidas neurotóxicos y el 64 por ciento contenía pesticidas considerados PFAS, sustancias que preocupan por ser tóxicos altamente persistentes o por dar pie a la formación de este tipo de compuestos.

Por otra parte, el informe muestra especial preocupación por los más pequeños, apuntando que "si se vendieran como alimento procesado para bebés, el 93 por ciento de las muestras de manzana analizadas no estarían permitidas". Los autores del informe recomiendan a los padres que den prioridad a las manzanas ecológicas.

El documento alaba los beneficios de la fruta, pero exige que se impulsen mejoras en la legislación y en el sistema de producción para que la presencia de sustancias tóxicas no limite las ventajas que aporta la manzana, ya que existen alternativas probadas a los pesticidas tóxicos.

"Si las autoridades reguladoras nacionales y de la UE implementaran correctamente la ley, una serie de pesticidas detectados en las manzanas se habrían prohibido hace mucho tiempo (...) En cambio, la UE propone debilitar la protección de la salud con su propuesta ómnibus sobre alimentos y piensos. Nuestro informe destaca que se necesita una regulación más estricta, no menos", ha subrayado el director ejecutivo de PAN Europe, Martin Dermine.