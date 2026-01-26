Nutrición y oído: esto es lo que hay que comer en España para escuchar bien toda la vida

Las claves nuevo Generado con IA La pérdida de audición afecta a millones y se relaciona con demencia y fragilidad, además de tener altos costes y acceso limitado a soluciones como audífonos. Llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres y pescado, y baja en sal, carnes rojas y procesados, puede reducir el riesgo de pérdida auditiva. Consumir ácidos grasos poliinsaturados, presentes en pescados como salmón y sardinas, frutos secos y aguacate, es especialmente beneficioso para la salud auditiva. El aporte adecuado de vitaminas A, C, D, E, folato y minerales como calcio, magnesio, potasio, zinc y yodo ayuda a prevenir la pérdida de audición, especialmente en mayores.

La pérdida de audición afecta a millones de personas en todo el mundo, y las proyecciones de la OMS indican que más de 2 500 millones vivirán con algún grado de discapacidad auditiva para 2050. Esta merma sensorial no solo compromete la capacidad para comunicarse, sino que también tiene un impacto profundo en la calidad de vida, el bienestar emocional y la participación social de quienes la padecen.

Además, se asocia de manera importante con la demencia y el síndrome de fragilidad, dos condiciones que incrementan significativamente el riesgo de enfermedad, dependencia y mortalidad. Lamentablemente, aún no tiene cura, y los tratamientos disponibles ofrecen una eficacia limitada.

A esto hay que añadir que opciones como los audífonos o los implantes cocleares son costosos y suelen presentar un uso deficiente o escaso entre quienes los necesitan.

De hecho, se ha estimado que un audífono clínico suele ser la tercera compra más cara que realiza una persona, solo después de una vivienda o un automóvil. Por si fuera poco, la financiación pública en muchos países, incluido España, continúa siendo restringida y no garantiza un acceso equitativo a todos los ciudadanos.

El peso de los buenos hábitos

Entonces, ¿cómo podemos prevenir la pérdida de audición? La primera medida es proteger nuestros oídos del ruido excesivo. Por ejemplo, cuando trabajamos en ambientes ruidosos, hay que usar protección auditiva adecuada, y si asistimos a conciertos o eventos con música alta, no está de más ponernos tapones o protectores de oído.

Pero, además, está comprobado que llevar estilos de vida saludables –dormir bien, realizar actividad física regularmente, moderar el consumo de alcohol…– ayuda a cuidar nuestra audición. Y en este capítulo, la alimentación se revela como un pilar fundamental.

Últimamente, los investigadores han comprobado que mantener una dieta sana y equilibrada no solo beneficia nuestra salud en general: seguir patrones nutricionales ricos en frutas, verduras, legumbres y pescado, y con bajo consumo de sal, carnes rojas y productos procesados, puede contribuir a reducir el riesgo de pérdida de audición.

Pescado y vitaminas

Si ponemos el foco en componentes específicos para incluir en el menú, se muestran especialmente beneficiosos los ácidos grasos poliinsaturados que encontramos en pescados como el salmón o las sardinas, así como los presentes en el aguacate y los frutos secos. Además, consumir al menos dos raciones de pescado a la semana podría reducir el riesgo de perder audición hasta en un 20 %.

Y recientemente, un estudio que hemos llevado a cabo con población española revela que cumplir con las recomendaciones de ingesta de vitaminas como A, C, D, E y folato (también llamado vitamina B9), además de minerales como calcio, magnesio, potasio, zinc y yodo, podría disminuir de manera significativa la prevalencia de la merma auditiva, especialmente en las personas mayores.

Disfrutar de los sonidos y las conversaciones sin trabas

En definitiva, comer bien no es solo una cuestión de prevención de enfermedades: es una manera de cuidar de nosotros mismos a múltiples niveles, desde el corazón hasta los oídos, garantizando una vida más saludable, plena y con la posibilidad de disfrutar sin trabas de los sonidos y conversaciones que nos rodean cada día.

Nutrirnos correctamente es un acto de autocuidado integral, en el que proteger nuestra audición va de la mano con fortalecer nuestra salud general. Pero al margen de la alimentación, no debemos olvidar otros factores que influyen en la salud auditiva.

Estos incluyen evitar la automedicación, realizar revisiones periódicas con el especialista –la detección precoz es básica– y mantener un control adecuado de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que también pueden deteriorar la audición. Cuidar nuestros oídos es cuidar nuestra calidad de vida.

* Humberto Yévenes Briones es profesor en la Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología., Universidad Autónoma de Madrid.

* Esther López-García, professor of Epidemiology, Universidad Autónoma de Madrid.

* Francisco Félix Caballero Díaz, profesor de Bioestadística, Universidad Autónoma de Madrid.

** Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.