Ni café ni laxantes: estos son los tres mejores alimentos para acabar con el estreñimiento según la ciencia

El estreñimiento es una afección crónica que afecta significativamente la calidad de vida y supone una carga financiera considerable tanto para los pacientes como para los sistemas sanitarios. Se caracteriza por una defecación insatisfactoria que resulta de deposiciones poco frecuentes, dificultad para evacuar o ambas.

Es un trastorno intestinal oneroso que afecta al 10% de la población mundial. Hasta ahora, las guías clínicas solo han ofrecido recomendaciones dietéticas limitadas y, en ocasiones, obsoletas, que suelen aumentar la ingesta de fibra y líquidos, recoge Europa Press.

Un trabajo del King's College de Londres (Reino Unido) ha marcado las primeras directrices dietéticas basadas en evidencia para adultos con estreñimiento crónico. Publicadas conjuntamente en dos revistas internacionales, Journal of Human Nutrition & Dietetics y Neurogastroenterology & Motility, cuentan con el respaldo de la Asociación Dietética Británica (BDA, por sus siglas en inglés).

Su objetivo es transformar la forma en que médicos, enfermeros y dietistas tratan esta afección común en la práctica clínica. A diferencia de las directrices anteriores, las nuevas recomendaciones se basan en numerosas revisiones sistemáticas y metanálisis rigurosos, y en la aplicación del marco GRADE para evaluar la calidad de la evidencia.

Un panel multidisciplinario de expertos, que incluye dietistas, un nutricionista, un gastroenterólogo, un fisiólogo intestinal y un médico de cabecera, revisó más de 75 ensayos clínicos para elaborar 59 recomendaciones e identificar 12 prioridades de investigación.

"El estreñimiento crónico puede tener un gran impacto en la vida cotidiana", señala la doctora Eirini Dimidi, profesora adjunta de Ciencias de la Nutrición en el King's College de Londres y autora principal.

Por primera vez, añade, "se ha proporcionado orientación sobre qué enfoques dietéticos podrían ser realmente útiles y qué consejos dietéticos carecen de evidencia.Poder mejorar esta afección mediante cambios en la dieta permitiría a las personas autogestionar mejor sus síntomas y, con suerte, mejorar su calidad de vida".

La revisión de la evidencia reveló que, si bien algunos alimentos y suplementos son eficaces,la calidad general de los estudios existentes es baja. La mayoría de los ensayos se centraron estrictamente en intervenciones individuales en lugar de enfoques dietéticos integrales, lo que pone de relieve la urgente necesidad de una mejor investigación nutricional en el tratamiento del estreñimiento.

"Una dieta rica en fibra ofrece muchos beneficios para la salud general y ha sido una recomendación habitual para el estreñimiento. Sin embargo, nuestras directrices concluyeron que simplemente no hay suficiente evidencia que sugiera que realmente funciona para el estreñimiento específico", advierte la investigadora.

La guía podría facilitar un mejor autocontrol de los síntomas, especialmente a través de alimentos y bebidas. La recomendación principal, con mayor evidencia, fue que comer kiwis, pan de centeno y beber agua con alto contenido mineral podría ayudar a aliviar el estreñimiento crónico.

Y, en cuanto a suplemento, tomarlos de fibra de 'psyllium', ciertas cepas probióticas y suplementos de óxido de magnesio pueden ayudar a mejorar el estreñimiento.

Por el contrario, se encontró que otros enfoques ampliamente recomendados, incluidas las "dietas ricas en fibra" genéricas y los suplementos de sen (un tipo de laxante), carecen de evidencia sólida de su eficacia.