Los expertos alertan sobre los riesgos del antioxidante para la piel de Gwyneth Paltrow

La clorofila es imprescindible para la vida vegetal, pero su efecto en los seres humanos no está claro. (Jason Reid/Pixabay)

Innumerables personas preocupadas por la salud y el bienestar buscan en redes sociales a diario nuevas propuestas para mejorar su calidad de vida. Si añadimos las publicaciones de personas famosas y ‘celebrities’, se pueden convertir en auténticas tendencias seguidas por millones. Y en el mundo del bienestar, pocas figuras tienen tanta influencia como Gwyneth Paltrow.

A través de su marca Goop, la popular actriz ha puesto de moda la clorofila líquida, presentada como un “elixir” capaz de “oxigenar y estimular casi todos los sistemas principales del cuerpo”. En este sentido, la plataforma de Paltrow ha popularizado una receta concreta para preparar un “shot de clorofila” que circula en TikTok e Instagram.

Ingredientes:

1 cucharada de zumo de limón fresco.

1 cucharadita de zumo de jengibre fresco.

¼ de cucharadita de fruta del monje (opcional).

1 pizca de pimienta de cayena.

½ cucharadita de clorofila líquida.

Para prepararlo, basta con mezclarlo todo en un vaso pequeño y bébelo de un solo trago.

Lo que dice la ciencia sobre la clorofila

Como la mayoría de nosotros hemos estudiado en el colegio, la clorofila es el pigmento que da a las plantas su característico color verde. Es esencial para la fotosíntesis y se encuentra de manera natural en verduras como la espinaca, la rúcula o la alfalfa.

Los suplementos que ahora circulan por internet no contienen clorofila en su forma natural, sino clorofilina, una versión semisintética. Esta molécula es más estable y se absorbe mejor en el organismo, lo que la convierte en la base de los productos que arrasan en redes.

Los defensores de la clorofila líquida aseguran que su consumo en cápsulas o gotas aporta una alta concentración de nutrientes y enzimas,capaces de favorecer la pérdida de peso, estimular la cicatrización e incluso prevenir el cáncer. ¿Pero qué hay de ello en todas estas afirmaciones?

Pues bien, la ciencia ha analizado las propiedades de la clorofila durante años. Si bien es cierto que hasta el momento los resultados no respaldan el entusiasmo que generan los suplementos en redes sociales, sí hay evidencias de que esta sustancia puede generar interesantes beneficios.

Antioxidante y anticancerígeno. Un estudio de 2018 en ratones observó que la clorofila podía reducir el tamaño de los tumores pancreáticos. En humanos, el único ensayo clínico con cuatro voluntarios mostró que ayudaba a bloquear la absorción de aflatoxina, una sustancia cancerígena presente en alimentos contaminados.

Cuidado de la piel. En la piel también se han visto efectos interesantes. Un estudio piloto de 2015, en el que participaron diez personas, señaló que un gel de clorofilina mejoraba el acné y la piel dañada por el sol en tres semanas. También ayuda a acelerar la cicatrización y reducir el mal olor en heridas infectadas.

Control de olores corporales. Un estudio reciente en pacientes con trimetilaminuria, una enfermedad metabólica rara que provoca un olor a pescado, mostró que la clorofilina reducía de forma significativa los compuestos responsables.

A pesar de ello, existen también detractores militantes. Es el caso de Joanna Instone, de la Asociación Dietética Británica, que califica esta moda como “una tendencia pasajera que no se basa en evidencia científica”. A su juicio, solo añade “más ruido en un mundo saturado de mensajes contradictorios sobre nutrición”.

Clorofila en nuestra dieta

Si queremos aprovechar los beneficios de la clorofila, no solo podemos hacerlo a través de suplementos, ya que está presente en todas las plantas. Entre las más ricas en este pigmento verde están la espinaca, la rúcula, la acelga, el perejil, la alfalfa, el cilantro, la menta, los berros, el apio o la spirulina.

Los especialistas coinciden en que la mejor manera de aprovechar sus beneficios es consumir estos vegetales lo más frescos y crudos posible. En ensaladas, batidos o jugos verdes se conservan mejor los niveles de clorofila y micronutrientes. A continuación, algunas ideas para ello:

Ensaladas frescas: mezclar espinaca, rúcula y acelga con champiñones o portobello para sumar sabor y vitaminas.

Cocciones rápidas: verduras como el brócoli o los espárragos pueden blanquearse en agua hirviendo durante apenas 2-3 minutos para minimizar la pérdida de nutrientes.

Batidos y licuados: una mezcla de espinaca, pepino, menta y manzana verde es una forma sencilla de obtener clorofila en formato líquido.

Para los más pequeños, se puede preparar arroz verde con un licuado de hierbas como albahaca, menta y espinaca. Una opción nutritiva y atractiva.

Eso sí, hay que tener en cuenta algunas precauciones. Durante el embarazo conviene consultar antes de aumentar el consumo de clorofila concentrada. Y en la lactancia puede provocar reacciones cutáneas si se combina con la exposición solar.