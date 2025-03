Esther Gómez, enfermera: "La mayoría de quienes tienen insuficiencia renal en España no tienen ni idea de ello"

Los riñones no siempre reciben por nuestra parte toda la atención que merecen. Su función es la de limpiar nuestra sangre de desechos y también retiran el exceso de agua, pero lo más sorprendente es su volumen de trabajo. Los riñones filtran 50 veces al día toda nuestra sangre, cerca de media taza de este líquido por cada minuto. De todo este trabajo, los riñones terminan produciendo cada día entre uno y dos litros de orina.

Por suerte, los hábitos saludables que pueden beneficiar a nuestro riñones también son muy saludables para el sistema circulatorio o, incluso, para el cerebro. Seguir estas rutinas saludables es especialmente importante debido a que los problemas del riñón pueden ser especialmente silenciosos. Sobre esto ha hablado la enfermera Esther Gómez en una de sus últimas publicaciones para su perfil de Instagram.

"¿Sabías que una de cada diez personas en el mundo tienen una enfermedad renal crónica y muchas de ellas no lo saben? La enfermedad renal es silenciosa y muchas veces no da la cara. Ese es, precisamente, el problema: cuando da sintomatología, ya es demasiado tarde", explica la experta en el vídeo. Pero, ¿qué significa realmente tener una enfermedad renal crónica? También se la conoce como insuficiencia renal crónica.

Básicamente, se trata de una pérdida gradual de la función de los riñones. Es decir, que cuando la enfermedad ha avanzado la sangre puede presentar niveles altos y, por lo tanto, peligrosos de desechos y otras sustancias. El hecho de que esta enfermedad pase más desapercibida en sus primeros estadios es muy peligroso porque el tratamiento se centra, simplemente, en retrasar que el daño en el riñón progrese.

"La mayoría de las personas que tienen insuficiencia renal no tiene ni idea que sus riñones están fallando, y esto ¿por qué es? Sencillamente, porque no duele, no da síntomas hasta que el daño no es realmente grave", explica la experta. "Y lo peor de esto es que muchos de los factores que dañan nuestros riñones están en nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta. Estoy segura de que algunos de estos factores te van a sonar".

La experta asegura que los factores más peligrosos son el exceso de sal en la dieta, el abuso de antiinflamatorios, la obesidad y la falta de ejercicio en el día a día. "Entonces, ¿qué podemos hacer? La parte buena es que el 70% de las enfermedades renales se podrían haber evitado con unos hábitos de vida saludables", afirma Gómez. Eso sí, esperar a que la enfermedad aparezca es mala idea: cuando esto ha sucedido el daño suele ser irreversible.

"Controla tu presión arterial y tu azúcar en sangre, modera el consumo de sal y de proteínas en tu dieta, no abuses de medicamentos sin control, haz ejercicio regularmente y consulta a tu médico y hazte chequeos si tienes factores de riesgo", enumera la enfermera. "Prevenir es mejor que tratar. Así que cuidemos nuestros riñones antes de que sea tarde". ¿Qué síntomas podemos esperar en la enfermedad renal crónica?

La Clínica Mayo ha publicado en su página web que los pacientes con esta enfermedad pueden experimentar náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga, debilidad y problemas de sueño. También se puede experimentar una micción más o menos abundante, disminución de la agudeza mental, calambres musculares, hinchazón de pies y tobillos, picazón y sequedad de la piel.

Algunos de los más graves son la hipertensión que es especialmente difícil de controlar, la falta de aire si se acumula líquido en los pulmones o dolor en el pecho si se acumula en el revestimiento de los pulmones. "Los signos y síntomas de la enfermedad renal no son específicos. Esto significa que también los pueden causar otras enfermedades. Dado que los riñones son capaces de compensar la pérdida de función, es posible que no desarrolles signos y síntomas hasta que se haya producido un daño irreversible", alerta la Clínica Mayo.

"Podemos vivir con un solo riñón, pero si ambos fallan, la única alternativa es la diálisis o un trasplante. El color de la orina dice mucho sobre tu salud. Si es muy oscura o con espuma, podría ser una señal de alerta", explica Gómez.