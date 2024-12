El aviso del nutricionista Edgar Barrionuevo sobre esta leche con fama de sana en España: "No es buena opción"

Seguro que alguna vez has ido a pedir un café y has escuchado a una persona decir que quiere la leche "sin lactosa". O quizás eres de esas personas que la pide así porque ha descubierto que es intolerante a este tipo de leche y que cambiando su añadido ha encontrado una cierta mejoría.

Sin embargo, a veces una de estas decisiones que creemos correcta porque las consecuencias nos benefician no es tan buena para la salud como creíamos. Son los falsos mitos que están inmersos muchas veces en los secretos y en los misterios de la nutrición y de la dietética. Y uno de los universos en los que más podemos hacer hincapié es, precisamente, el de la leche.

Así lo confirma el prestigioso experto en nutrición Edgar Barrionuevo, famoso también por su amplio conocimiento del cuerpo de la mujer. Este especialista en dietética y divulgador transmite de manera habitual sus conocimientos a través de los medios de comunicación y de sus redes sociales.

Y es a través de estos canales mediante los que ha roto uno de los mayores mitos que giran alrededor de la leche. Las personas que beben y que piden leche sin lactosa deben saber que no están eligiendo una opción más sana tal y como ellos creen. Si no realmente una leche que está siendo manipulada para evitar una intolerancia, pero manteniendo sus elementos negativos para el organismo.

"Quizá la tomas porque tienes una intolerancia a la lactosa", explica este nutricionista sobre las personas a las que les sienta mal la leche normal. Sin embargo, advierte de que suele existir una confusión en relación a esos síntomas, los cuales se supone que desaparecen si cambiamos de formato. Aunque realmente, lo que no sabemos es lo que sucede con esa leche.

¿Es buena la leche sin lactosa?

Muchas personas se decantan por tomar leche sin lactosa porque han desarrollado una cierta intolerancia a la que todos consideramos leche normal. Y directamente, hay personas que apuestan por esta modalidad porque directamente consideran que se trata de un producto más sano. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Se podría decir que simplemente se trata de una especie de manipulación.

El problema de esta leche está en el proceso industrial al que es sometida para eliminar la lactosa: "No es que no lleve lactosa, sino que la leche que hay aquí dentro ha sido sometida a un proceso donde se le han añadido una serie de moléculas y sustancias parecidas a las enzimas propias para poder digerir bien la lactosa".

El experto Edgar Barrionuevo explica que la lactosa no se elimina, sino que se descompone y simplifica en sus dos componentes principales por separado. Por un lado la glucosa y por otro la galactosa. "Lo que está pasando es que la lactosa, que es un disacárido, dos moléculas de hidratos de carbono, se ha dividido y ahora está laa glucosa por un lado y la galactosa por otro".

Este proceso no le sale gratis a nuestro organismo, ya que la división de la lactosa en azúcares más simples puede desembocar en una serie de procesos adversos: "Si la estás tomando porque piensas que es algo más saludable, no lo es. No es una buena elección, porque ahora esos azúcares están más libres, por eso es un poquito más dulce y eso va a hacer que los niveles de glucosa suban de forma muy brusca".

Así pues, queriendo ayudar a tu organismo, terminas perjudicándolo, ya que supone una inyección de azúcares insalubres que, a la larga, nos pueden provocar otros problemas más graves. Eso sí, este licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Nutrición no dice que no dejemos la leche normal si nos hace daño, sino que elijamos otros productos que de verdad son más beneficiosos para nuestro organismo.

"Yo siempre recomiendo que si te gusta tomar de vez en cuando alguna leche, sea más bien entera u optar por las bebidas vegetales como la de coco, la de almendra o la de soja ecológica". Estas sí son opciones todo lo beneficiosas y sanas que tenemos en nuestra mente.

Estas alternativas, tal y como explican el experto Barrionuevo, "a largo plazo pueden tener efectos importantes sobre tu metabolismo, sobre tu salud y tu glucosa".