El 'superfruto seco' que arrasa en Mercadona: con 'grasas buenas', español, más barato y no engorda

Los frutos secos son uno de los alimentos que no debe faltar nunca en nuestra despensa. No solamente porque nos ayudan a que cualquier picoteo sea más saludable, sino porque aportan una gran cantidad de nutrientes muy necesarios en nuestro día a día. Ayudan a que nos sintamos más saciados y aderezan cualquier plato dándole un plus de proteínas, minerales y grasas saludables que cuidan nuestra salud cardiovascular, además de una destacada cantidad de fibra. Aunque no suelen ser festivos por sí solos y siempre aparecen en estas fechas edulcorados, no debemos olvidarnos de ellos y Mercadona ha optado por rebajar el precio de sus famosas almendras al natural.

Cada español consumió el pasado año una media de 3,24 kilogramos de frutos secos según el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que supone una bajada del 9% con respecto a 2021. Quizás su llamativo número de calorías tenga la culpa del descenso en el consumo, puesto que equivocadamente se puede llegar a pensar que están relacionados con el aumento del peso corporal. Al contrario, la ciencia ha demostrado que previenen el riesgo de obesidad, que son básicos para una alimentación saludable y buenos compañeros del ejercicio físico al aportar energía y antioxidantes.

La Almendra natural Hacendado se comercializa en un paquete de 200 gramos cuyo precio no ha dejado de bajar en los últimos meses. De hecho, en septiembre costaba 2,64 euros y ahora su precio está en 2,20 euros, quedándose en 2,15 euros con la oferta de Mercadona. Es un producto de Importaco Casa Pons, una compañía ubicada en Beniparrell, en Valencia, y no tiene ni conservantes ni colorantes, por lo que conviene no exponerlo a la luz ni tampoco a temperaturas extremas, teniendo que consumirse en una semana una vez abierto para que los frutos conserven toda su frescura y cualidades.

Grasas saludables y fuente de calcio

Si nos fijamos en su tabla de valores nutricionales, por 100 gramos de estas almendras naturales encontramos 603 calorías, 50,9 gramos de grasas (3,9 gramos de grasas saturadas, 35,7 gramos de grasas monoinsaturadas y 11,1 gramos de grasas poliinsaturadas) lo que supone más de la mitad, además de 5,4 gramos de hidratos de carbono (de los cuales 5,4 gramos son azúcares naturalmente presentes), 11,2 gramos de fibra alimentaria, 25,3 gramos de proteína vegetal y 0 gramos de sal. Además, especifican que aportan 3,9 miligramos de hierro, 270 miligramos de magnesio, 453 miligramos de fósforo y 200 miligramos de calcio.

Las almendras son relativamente fáciles a la hora de incluirlas en la dieta, puesto que se pueden tomar solas como un aperitivo saludable o agregarlas a elaboraciones saludables como pueden ser las ensaladas, la verdura a la plancha o las pastas y arroces. También suelen emplearse en elaboraciones de panes y repostería, pero en este caso las preparaciones de repostería tienen un perfil menos saludable por culpa del azúcar. Si hay que tenerlas en cuenta para combinar con cereales, muesli, yogures y batidos que se toman a cualquier hora del día.

La Almendra natural Hacendado es una de las fórmulas más saludables que encontramos en el mercado, sin que haya pasado por un exceso de grasa al freírse o tostarse, ni tampoco por el añadido de la sal. Está recomendada especialmente al desayuno porque supone un chute de energía para hacerle frente a la jornada y consumirlas a diario puede tener numerosos beneficios para la salud, tal y como destaca la Fundación Española de Nutrición (FEN), que valora también su aporte en zinc, vitamina E, niacina, tiamina y riboflavina.

La fibra y la proteína de la almendra nos ayudan a controlar el apetito y mantener un peso saludable, así como a mejorar la saluda digestiva. Las grasas nos dejan también diferentes beneficios cardiovasculares, manteniendo a raya el colesterol malo. Sus minerales también contribuyen a mantener sano el corazón, ayudando a que los huesos sigan fuertes y a recuperarse tras la actividad física, entre otras bondades. Las vitamina y antioxidantes previenen el riesgo ante diversas enfermedades.

Un puñadito es suficiente

Debemos, no obstante, tomar una cantidad adecuada para no llegar a una sobreingesta calórica que sea más perjudicial para nuestra salud que los beneficios que nos aporta la incorporación de la almendra a nuestra dieta. Los expertos recomiendan que no se superen los 25 gramos, lo que sería un puñado; sin embargo, la evidencia apunta a que incluso la mitad de la ración, unos 14 gramos diarios, están asociados a un riesgo un 15% menor de obesidad, tal y como hemos abordado en este otro artículo de EL ESPAÑOL.

