El innovador marisco 'made in Spain' que arrasa en Mercadona: saludable y rico en omega 3

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las familias comienzan a pensar los menús de estas jornadas tan especiales en las que nunca falta el marisco, uno de los platos imprescindibles y que suben el caché de cualquier mesa para dejar claro que estamos ante una celebración. Durante esta época no queremos privarnos de alguno de los bocados que no tomamos a diario, pero tampoco deseamos hipotecarnos el resto del año, por eso es tan interesante la opción que nos presenta Mercadona para uno de los crustáceos más selectos de España.

Estamos hablando del carabinero, un marisco con un intenso sabor, distinto al de sus primas las gambas y sus parientes los langostinos, mucho más delicado y suntuoso, lo que hace de él un ingrediente clave de arroces y guisos, pero también de cualquier mariscada, preparado a la plancha. El secreto de su intensidad está en la cabeza, de ahí que se use habitualmente para hacer fumés y otras elaboraciones. Pertenece a los crustáceos decápodos macruros nadadores, es de la especie Plesiopenaeus edwardsianus y podemos encontrarlo con medidas de 10 a 20 centímetros, siendo su talla máxima los 30 centímetros.

Su color rojo intenso es muy característico, más fuerte en la cabeza y hacia el final de la cola, con numerosas crestas y aristas en su caparazón. El Carabinero Hacendado congelado se presenta en una caja de unos 500 gramos que se vende por 65 euros (sale a 130 euros por kilogramo) y es una opción más asequible que la de comprarlo en fresco. Ya no solo porque el precio subirá, y más en estas fechas, sino porque se trata de un marisco que no se captura en toda España y únicamente la zona mediterránea y el Atlántico Sur, en Andalucía y el sur de Portugal, tienen acceso a su marisqueo.

Este de Mercadona está envasado por Mariscos Rodríguez, de Palos de la Frontera, en Huelva. En la lista de ingredientes figuran únicamente los carabineros y los conservantes habituales del marisco congelado, como son los antioxidantes difosfatos, citratos de sodio, ácido cítrico y metabisulfito de sodio. En este caso, especifican que se ha capturado con redes de arrastre y se ha congelado a bordo del barco, con lo que garantiza una mejor conservación. Nos recomiendan dejar que se descongelen en el frigorífico y lavarlos bien antes de cocinarlos.

Recomiendan además que no se conserve más de un día en el frigorífico, más de cinco días en congelador a -6 grados, 15 días para los que alcancen -15 grados y consultar la fecha de consumo preferente. Es importante, no obstante, que una vez descongelados no se vuelvan a congelar. En la información nutricional del Carabinero Hacendado congelado, 100 gramos de carabineros nos aportan 168 calorías, 42, gramos de grasas (1,1 gramos de grasas saturadas), menos de 0,1 gramos de hidratos de carbono (menos de 0,1 gramos de azúcares), 16,8 gramos de proteína y 1,6 gramos de sal.

Omega 3, proteínas y minerales

Desde la Fundación Española de Nutrición (FEN) destacan que el carabinero presenta un gran contenido en proteínas de alto valor biológico, resaltando del aporte de sus grasas los ácidos poliinsaturados omega 3 (0,25%) y una cantidad alta de colesterol (152 miligramos por 100 gramos), por lo que no recomiendan su consumo para aquellas personas que tengan altos los niveles de colesterol en sangre. En cuanto a los minerales, son fuente de fósforo y aportan el 25% de las cantidades recomendadas por día para hombres y mujeres, contribuyendo a la salud de huesos y dientes.

Aporta 79 miligramos de calcio, 190 miligramos de sodio, 330 miligramos de magnesio y vitaminas como la B12, que interviene en el proceso de división celular y representa el aporte más significativo de este crustáceo: una ración de carabineros supone el 50% de la ingesta recomendada. Además, destacan la niacina y la vitamina A. Este marisco se puede consumir en cualquier época del año, ya que se suele vender congelado porque su marisqueo es escaso, pero su carne es más jugosa y su sabor más intenso entre los meses de noviembre a mayo.

La base del mejor fumé

Los cocineros recomiendan no cocer el carabinero porque se perdería en gran parte su sabor, y optar por una preparación a la plancha e incluso al horno si queremos consumirlo solo. Sin embargo, para estirar al máximo el producto, lo ideal es tenerlo en cuenta para que sea la base de un arroz de marisco que también maridaría con cualquier menú navideño. El chef Dani García es uno de los enamorados de este crustáceo como base de un caldo inmejorable al que le añade sus cáscaras y las cabezas, acompañadas de hortalizas, espinas y cabezas de pescado, además de un ingrediente menos conocido: el brandi, que se añade para potenciar los sabores, como nos han desvelado desde Cocinillas.

