Estos son los dos yogures desconocidos que arrasan en Mercadona y que recomiendan los médicos

Por detrás del todopoderoso queso, los yogures son el producto de marca blanca que más demanda la clientela de Mercadona y por eso se multiplican en sus neveras hasta el punto de que la tarea de escoger los que nos vamos a llevar a casa se hace cada vez más complicada. Tenemos claro que el natural es una opción sana, pero no es ni de lejos la única saludable entre otras más desconocidas y estamos dispuestos a demostrarlo basándonos en lo que dicen los expertos.

Cada español toma una media de 12,98 kilos de estos lácteos al año, según el último Informe de Consumo, así que poco a poco hemos comprendido que los apellidos del yogur sí importan: es conveniente evitar los que estén 'azucarados', los que tengan 'sabores' y también los que incluyan 'trozos de fruta'. No se trata de no tomarlos nunca más, pero sí de dejarlos para ocasiones muy puntuales y poner el foco en los yogures grasos aunque pueda sonar contradictorio. Hablamos en este caso de lípidos saludables, una de sus propiedades destacadas.

Otro de los beneficios es que tienen efecto probiótico, reforzando microorganismos saludables para la microbiota intestinal que ayudan a las defensas e intervienen en nuestra salud integral. También previenen el sobrepeso y los problemas metabólicos. Las proteínas también destacan por la fermentación de parte del azúcar en ácido láctico, potenciando sus cualidades y haciéndolas más digeribles. Lo deseable es que aquel yogur que vamos a escoger tenga pocos ingredientes en su etiquetado: leche, fermentos lácticos y leche en polvo o nata son suficientes.

Yogur griego natural Hacendado

Siguiendo estos consejos, avalados por los nutricionistas, distinguimos dos yogures más desconocidos de Mercadona que son saludables y arrasan: el griego y el natural +Proteínas. Empezando por el primero, el Yogur griego natural Hacendado, que se puede comprar en un bote de un kilo por 2,45 euros o en un pack de seis unidades de 125 gramos cada una por 1,60 euros. En su valor nutricional, por 100 gramos aporta 129 calorías, 10,8 gramos de grasas (6,7 gramos de grasas saturadas), 3,9 gramos de carbohidratos (3,9 gramos de azúcares), 3,9 gramos de proteína y 0,12 gramos de sal.

Es recomendable por su ausencia de azúcares añadidos y es muy rico en grasas saludables aunque sean saturadas en su mayoría. El epidemiólogo y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Martínez-González, planteó en su libro Salud a ciencia cierta (Planeta) que "no sabemos bien por qué la grasa del yogur, a pesar de ser saturada, no presenta efectos adversos. Quizá se relacione con la flora bacteriana o con el tipo de ácidos grasos que contiene", añadiendo que había evidencia de que el consumo de este alimento se relaciona con "un menor riesgo de obesidad central".

Por su parte, la dietista-nutricionista Isabel Pérez, responsable de Nutrisalud, explicaba que "el yogur griego tradicional se hace desecando el yogur, retirando parte del agua para obtener una textura más cremosa, y aquí conseguimos ese efecto añadiendo nata al proceso de elaboración, lo cual aumenta el aporte de grasa, obviamente, pero no es algo negativo" y observa que "la grasofobia está siendo poco a poco superada". Así que no, el porcentaje de grasas de estos yogures no los convierten en menos saludables.

Postre lácteo natural +Proteínas

En el caso del Postre lácteo natural +Proteínas Hacendado 0% material grasa podemos encontrarlo en formato pack de cuatro unidades de 120 gramos cada una y con 12 gramos de proteína a 1,45 euros y también en un bote de 500 gramos con 10 gramos de proteína a 1,45 euros. A pesar de que todos debemos consumir estos nutrientes en nuestra dieta, son las personas que hacen mucha actividad física quienes se preocupan más por ellas. La realidad es que en nuestro país tenemos más consumo proteico del que realmente necesitamos, como muestra la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (Enide), pero eso no es perjudicial para nuestra salud.

El nutricionista Carlos Ríos calificó este yogur como un buen procesado, ya que en su lista de ingredientes solo figura leche desnatada pasteurizada y fermentos. Su valor nutricional por 100 gramos es de 52 calorías, menos de 0,5 gramos de grasas (menos de 0,1 gramos de grasas saturadas), 3,1 gramos de carbohidratos (3,1 gramos de azúcares), 10 o 12 gramos de proteína (un 10% mientras un yogur normal tiene sobre un 3%), 0,10 gramos de sal y 120 miligramos de calcio.

Los lácteos con un plus de proteínas se obtienen utilizando leche y un concentrado de nutrientes que puede ser más leche, pero en polvo, así que el producto resultante tiene una proporción mayor. Según Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, existen además otros métodos por los que pueden elaborarse: "Se somete la leche a un proceso de ultrafiltración que separa parte del agua y da como resultado un líquido más concentrado en nutrientes", especifica. Valora también que este tipo de alimentos, además de a los deportistas, pueden interesar también a los pacientes que, por las condiciones de su patología, no pueden comer demasiado y necesitan muchos nutrientes en poca comida.

