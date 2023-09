Ordenan la retirada inmediata de este famoso dulce en España y piden que no se consuma

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una nueva alerta para avisar de un alérgeno no declarado en un producto de consumo que puede provocar reacciones adversas a las personas que no pueden tomarlo. En concreto, se refiere a la presencia de proteínas de leche no declaradas en el etiquetado precautorio de un popular bollo ampliamente distribuido y consumido en varias regiones de España.

El producto en concreto es la 'Caña rellena de cacao' que elabora la marca Dulcesol. Los datos completos que proporciona la autoridad sanitaria figuran a continuación. Nombre del producto: Caña rellena de cacao; Marca comercial: DULCESOL; Aspecto del producto: 3 unidades envasadas en bolsa de plástico; Número de lote: 04G, 11G, 21G, 01H, 12H, 25H, 31H (varias fechas de caducidad); Peso de unidad: 141 g; Temperatura: ambiente.

Tal y como explica la Aesan en un comunicado, fueron las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana las que alertaron de la incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). La proteína de leche es una sustancia cuya presencia en los alimentos debe especificarse siempre en la lista de ingredientes debido a los graves problemas que puede ocasionar en las personas alérgicas.

Exclusivamente para personas alérgicas o intolerantes a la leche: ausencia de etiquetado precautorio (leche) en caña rellena de cacao.

▶️ Marca:Dulcesol

▶️ Número de lotes: 04G, 11G, 21G, 01H, 12H, 25H, 31H

Así, según se informa, en un principio este producto habría sido distribuido en Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia. Sin embargo, "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", explica la agencia

Como suele ser habitual en las alertas relacionadas con alérgenos, las autoridades han trasladado toda la información disponible hasta la fecha a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objetivo de que se verifique la retirada de todos los lotes afectados de los distintos canales de comercialización.

Como medida de precaución, la Aesan recomienda a las personas alérgicas a la proteína de leche que se abstengan de consumir el producto anteriormente citado en esta información. "El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población", finaliza la Aesan.

¿Alergia o Intolerancia?

Se calcula que unos dos millones de españoles son alérgicos a algunos alimentos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria, aumentando un 2 por ciento el porcentaje de niños afectados cada año.

Según la doctora Guadalupe Blay, responsable del Grupo de Trabajo de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la tendencia actual de comer menos verduras, frutas y legumbres, y más alimentos procesados, ricos en grasas y azúcares refinados, ha modificado la flora bacteriana, alterando el sistema inmunitario y las defensas.

"Esto ha influido en la reacción del organismo ante los agentes alérgenos, debido al desequilibrio interno que sufre", explica. Mientras que con alergia los síntomas inmediatos, en la intolerancia son retardados. Del mismo modo, las alergias dan positivo en los tests cutáneos, mientras que en las intolerancias no.

Otras de las claves para diferenciarlas son que en las alergias hay pocos alimentos involucrados y en las intolerancias muchos; y que, en las alergias, solo las trazas pueden desencadenar la relación, mientras que en las intolerancias se necesita cantidad de alimento.

Otras de sus principales diferencias es que las alergias alimentarias producen principalmente reacciones en piel y mucosas, mientras que en las intolerancias hay reacciones en todos los tejidos. Las alergias, finalmente, son más frecuentes en niños, y las intolerancias en adultos.

