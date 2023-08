Alerta alimentaria por un chocolate muy conocido vendido en España: este es el motivo de su retirada

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta sobre un famoso tipo de chocolate que se vende en España y que ahora recomiendan no consumir. Según ha explicado el organismo, dependiente del ministerio de Consumo, es recomendable que las personas con alergias o intolerancias a cualquiera de los ingredientes que contiene el producto se abstengan de consumirlo.

Según las primeras informaciones, el producto se ha distribuido en Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Madrid y Comunidad Valenciana. Sin embargo, no se descarta que haya llegado a otras regiones. "La compañía ha detectado que, debido a un error de envasado, se ha utilizado en algunas unidades de este lote un envoltorio correspondiente a los mercados de Hungría, República Checa, Eslovaquia, Alemania y Austria, en lugar del correspondiente al mercado de España", han explicado.

"Dichas tabletas cumplen con las normas y estándares de calidad y seguridad, pero, al no estar etiquetadas en español, no es fácil reconocer los alérgenos en los idiomas que no están incluidos en las mismas". Por ello, la compañía ya ha pedido que aquellas personas alérgicas a productos como la leche, la soja o la avellana opten por no consumirla.

Desde la AESAN, además de lanzar la alerta, han recordado a los consumidores que únicamente existe riesgo en caso de que aquellos que ingieran el producto sean alérgicos a alguno de estos ingredientes. En caso contrario, no existe ningún tipo de riesgo para la salud.

La AESAN ha tenido conocimiento de la alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ha recibido una notificación de las autoridades sanitarias de Madrid. Rápidamente, la empresa ha emitido un comunicado pidiendo la retirada del producto e informando a los usuarios de cuál es el producto y el lote.

Se trata de as tabletas Milka 250 g MMAX Luflée Caramel, que en nuestro país se corresponde al comercializado habitualmente como MILKA 250G MMMAX Bubbly Caramel. El lote afectado es el número OOV0432741, con fecha de caducidad 06/04/24.

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas y/o intolerantes a alguno de los ingredientes de tabletas de chocolate no etiquetadas en español.

Además, la empresa ha publicado en su propia web los ingredientes de este chocolate con leche de los Alpes y relleno de líquido (19%) con caramelo sobre una capa de chocolate con leche de los Alpes aireado (40%).

Los ingredientes son: azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, jarabe de glucosa, leche desnatada en polvo, suero de leche en polvo, grasa de leche, grasa de palma, leche desnatada condensada (leche desnatada, azúcar), humectante (glicerol), araba de azúcar invertido, emulgente (lecitina de soja, E476), jarabe de azúcar caramelizado, pasta de avellana y aroma. Además, puede contener otros frutos de cáscara y trigo.

