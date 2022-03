Estos son los niveles de colesterol y azúcar en sangre que predicen si sufrirás alzhéimer

Mantener unos niveles adecuados tanto de azúcar en sangre -glucemia- como de lípidos se ha relacionado con una mejor salud cardiovascular, lo que implica una mayor calidad y esperanza de vida. Habitualmente la relación entre corazón y metabolismo está bastante clara, pero en el caso de la salud neurológica y la metabólica, las certezas se difuminan.

Ahora, un nuevo estudio publicado en The Journal of the Alzheimer's Association ha vuelto a recordar la importancia de esta relación, incluso a muy largo plazo. Los niveles de azúcar y colesterol sanguíneos a los 35 años se relacionarían directamente con el riesgo de alzhéimer en la edad avanzada.

Esa sería la conclusión del nuevo trabajo llevado a cabo por los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston (BUSM): tener unos niveles reducidos de colesterol HDL o "colesterol bueno" y unos niveles elevados de triglicéridos o grasas sanguíneas a esa edad se relacionarían con mayores probabilidades de sufrir la enfermedad neurodegenerativa varias décadas después.

Así mismo, los niveles de glucemia o azúcar sanguíneo elevado entre los 50 y 60 años también se asociarían con la enfermedad de Alzheimer años después. Como recuerdan los investigadores, dirigidos por la Dra. Lindsay A. Farrer, jefa de genética biomédica de la BUSM, estos hallazgos confirmarían lo que otros estudios previos ya habrían sugerido.

Así, se refuerza la teoría del vínculo entre un mal control tanto de colesterol como de azúcar en sangre y el riesgo de que se desencadene la enfermedad. La diferencia estriba en que este estudio demuestra que la relación ya se objetivaría con décadas de adelanto.

Por otro lado, existiría una mayor relación entre un colesterol LDL o "colesterol malo" elevado y el riesgo de alzhéimer, en comparación con colesterol HDL o "bueno". Este último vínculo no era concluyente hasta ahora, aunque los investigadores sospechan que la causa podría ser la edad de los pacientes estudiados, la mayoría de ellos con 55 años o más al inicio de los estudios previos.

Durante la investigación se analizaron datos obtenidos en el Estudio Framingham del Corazón, en los cuales los participantes eran examinados en intérvalos cada cuatro años durante la mayor parte de su vida adulta. Se midieron correlaciones entre la enfermedad de Alzheimer y múltiples factores de riesgo cardiovascular conocidos, como la diabetes, el colesterol HDL y LDL, los triglicéridos, niveles de glucosa, tensión arterial, IMC y consumo de tabaco. Se realizaron análisis de este tipo en cada examen y se dividieron tres periodos de edad: entre 35-50 años, entre 51-60 años y entre 61-70 años.

Según los hallazgos del estudio, unos niveles de HDL bajos en edades adultas tempranas (35-50 años) y medias (51-60 años) pueden predecir la Enfermedad de Alzheimer décadas después. Así mismo, una glucemia elevada durante la edad adulta media también sería un buen predictor de la enfermedad de Alzheimer décadas después. Este sería el primer estudio que sí detectaría una relación consistente entre niveles de HDL y Alzheimer, incluso a los 35 años de edad.

Así pues, y dados estos hallazgos, los investigadores hacen hincapié en la necesidad de un manejo cuidadoso de todos estos factores de riesgo cardiovascular ya en la edad adulta temprana, con el objetivo no solo de reducir las enfermedades cardiovasculares y la diabetes como ya se hace hoy en día, sino también para reducir todo lo posible el riesgo de sufrir Enfermedad de Alzheimer y otras potenciales demencias.

