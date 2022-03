El misterio sin resolver de los 'dedos Covid': el síntoma más extraño del coronavirus

A medida que se va avanzando en el estudio de la Covid-19, aparecen nuevos efectos asociados a la enfermedad. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid descubrió que algunos de los pacientes hospitalizados por esa infección presentaban a posteriori una inflamación miocárdica residual, aunque, afortunadamente, no tenían signos graves de miocarditis. Otra investigación española se centró en las manifestaciones cutáneas que presentaban los enfermos por coronavirus y encontró una relación con la aparición de lesiones acro - isquémicas en los dedos de la mano y del pie similares a las de la perniosis, popularmente conocidos como sabañones.

Esta hipótesis ha sido defendida por otros estudios, pero ahora una investigación llevada a cabo por profesionales de la Universidad de Yale (New Haven, Connecticut) pone en tela de juicio que el coronavirus pueda causar dichas lesiones cutáneas.

El estudio ha examinado el caso de 21 personas que desarrollaron sabañones durante los primeros meses de la pandemia en Connecticut. Al parecer, los investigadores no pudieron encontrar una evidencia que apuntar a que esas lesiones cutáneas estuvieran provocadas por el virus y argumentan que esto podría estar relacionado con otras muchas causas, como andar por casa "sin zapatos ni calcetines", como sentencia Jeff Gehlhausen, dermatólogo e inmunólogo de la Facultad de Medicina de Yale y primer autor del estudio, en Nature.

En el mismo artículo, Esther Freeman, directora de dermatología en el Hospital General de Massachusetts, defiende la misma línea, no ha encontrado pruebas de que el covid sea el causante de los sabañones en manos y pies. La médico explica que, con el inicio de la pandemia, los casos de esta lesión se dispararon en el hospital. "De repente, estaba viendo entre 15 y 20 pacientes por día", explica. Esto les llevó a pensar que sí podía ser un síntoma de Covid, pero cuando realizaron las pruebas pertinentes a estos pacientes, la mayoría dio negativo.

Los propios sabañones están rodeados de misterio, ya que todavía no está muy clara la forma en la que se producen. Sí que se están asociados al frío y los investigadores piensan que pueden venir provocados por un resfriado, que obstruya el flujo sanguíneo y derive en las características manchas rojas o moradas.

En algunos casos, éstas pueden causar picazón, aumento de la sensibilidad o dolor. No obstante, son algo pasajero y suelen desaparecer por sí solos al cabo de unas semanas, como ocurrió en los sujetos de la investigación.

Un estudio contrario

Esta no es la primera vez que un estudio se centra en examen concreto de sabañones y Covid-19. Una investigación publicada en octubre del año pasado en la British Journal of Dermatology defendía, precisamente, la línea contraria al de Yale.

Basado en el análisis observacional de 50 personas, investigadores de la Universidad de París (Francia), concluyeron que sí que es factible hablar del efecto 'dedos covid', que suele aparecer entre una y cuatro semanas después de haber contraído la infección.

Según esta investigación, las causas de esta enfermedad pueden ser dos. La primera, una proteína antivírica denominada interferón tipo 1 y, la segunda, el desarrollo de un anticuerpo que erróneamente ataca a las propias células y tejidos además de al virus, lo que provocaría la aparición de las conocidas manchas.

De hecho, aunque la evidencia le haga pensar que no, la dermatóloga consultada por Nature abre la puerta a que estas dos investigaciones se puedan unir. Según ella, es posible que algunas personas expuestas al virus puedan haberlo combatido usando una respuesta inmunitaria innata que no impulsaría al cuerpo a producir anticuerpos detectables y células T, desarrollando los 'dedos covid' y, a la vez, no dejando rastro en los test de detección del SARS. CoV-2. "Por ahora, el misterio permanece", sentencia.

