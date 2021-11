El alimento rico en proteínas que triunfa en Mercadona y que toman los astronautas

Antes de partir de misión, los astronautas llevan a cabo entrenamiento intenso para estar en buenas condiciones físicas una vez en el espacio. Algo que, inevitablemente, tiene que ir acompañado de una dieta que incluya alimentos ligeros, pero que sean también saciantes y ricos en nutrientes. La espirulina, un tipo de alga azul verdosa, se convierte así en un candidato ideal. Un alimento que ya se puede encontrar en supermercados como Mercadona.

Aunque es verdad que una dieta no puede basarse únicamente en este alimento y que ningún alimento posee propiedades milagrosas, los expertos en nutrición lo consideran un alimento interesante por los nutrientes que contiene. Por este motivo, Mercadona lleva un tiempo incluyendo entre su amplia gama de productos ‘Spirulina’ de la marca Deliplus. La caja contiene hasta 60 cápsulas de este complemento alimenticio por un precio de 4,50 euros.

Este alga aporta una gran cantidad de proteínas, ya que por cada 100 gramos de espirulina, se pueden obtener hasta 57,47 gramos de este nutriente. Que este alga contenga un alto porcentaje de proteínas tiene importantes beneficios que no sólo ayudan en la dieta de los astronautas, sino a todo el que quiera mantener una vida sana y equilibrada, porque -sobre todo- favorecen la repararación de las células dañadas y ayudan a producir nuevas.

Además, combina este alto porcentaje en proteínas con un aporte importante de minerales y vitaminas: contiene hierro, calcio, fósforo, magnesio, vitamina A, vitamina K, vitamina E y vitamina B2, B3 y B6. Asimismo, este alga aporta también ácidos grasos omega 3 que suelen estar presentes en el pescado y que, entre otras cosas, ayudan a mantener la salud del corazón y a regular la salud cardiovascular.

Aunque si hay un beneficio que esconde la espirulina es su poder saciante y, por ende, su capacidad para ayudar a perder peso. Esto se debe a que este alga contiene también un alto contenido en fibra con poco valor calórico. Asimismo, gran parte de este nutriente es prebiótico, por lo que además de ayudar a adelgazar, mejora la salud intestinal, además de que tiene pigmentos que pueden tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

El 'riesgo' de un consumo excesivo

No obstante, los expertos en nutrición recomiendan no basar la dieta únicamente en este alimento, porque aunque es muy beneficioso, no es la panacea. Es más, el abuso de este alimento -como ocurre con el consumo excesivo de la gran mayoría de productos alimenticios- puede provocar la aparición de síntomas como el estreñimiento, más sed de lo habitual o erupciones en la piel.

La espirulina tampoco estaría recomendada para personas que, de manera habitual, ingieran medicamentos que puedan incrementar el riesgo de hemorragia, así como para embarazadas y niños en período de lactancia. Tampoco para quien padezca hiperuricemia, hipertiroidismo, fenilcetonuria, o enfermedades del hígado y patologías autoinmunes.

También hubo quien durante la pandemia atribuyó a este alga propiedades de fortalecimiento del sistema inmune ante el coronavirus. No obstante, como explicamos en este artículo de EL ESPAÑOL, se trató de una falacia. Fue la propia Academia Española de Nutrición y Dietética y el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas los que así lo reconocieron en un documento publicado en su día.

Además, a pesar de ser reconocido como un superalimento, tampoco existen evidencias de los múltiples beneficios que se le atribuyen en relación a que mejora la obesidad, la diabetes, la anemia o las úlceras intestinales.

