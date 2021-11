Llega una nueva masa de frío ártico a España: grandes nevadas y fuertes lluvias

El 'zarpazo' de frío polar no ha hecho más que empezar y no habrá provincia que quede al margen. Una masa de frío ártico llegará desde latitudes muy altas y provocará un fin de semana marcado por el tiempo gélido, con nevadas en varias capitales de provincia, mientras que en Canarias las lluvias serán copiosas y afectarán en particular a Tenerife y La Palma, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha confirmado que el tiempo frío "va a continuar" y espera nevadas copiosas en el extremo norte de la Península. El paso de un sistema frontal provocará precipitaciones "abundantes" en Canarias sobre todo el jueves y el viernes. En particular, las más persistentes afectarán a Tenerife y La Palma en la vertiente contraria a la erupción del volcán.

En concreto, las lluvias en Canarias este viernes podrán dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en las islas occidentales y 40 litros por metro cuadrado en las orientales. . Mientras, en la Península, el portavoz indica que el viernes se irá configurando una situación de vientos del norte que dará lugar a nubosidad abundante y precipitaciones intensas y persistentes en el norte de Galicia, comunidades cantábricas y norte de Navarra.

Lluvias, viento, nieve... El tiempo invernal se alargará durante el fin de semana en gran parte de España.

Mas información sobre la previsión del fin de semana con @picazomario aquí: 👇 https://t.co/FIL0cah09u#ElTiempo #Previsión pic.twitter.com/RTfg40xLdh — Eltiempo.es (@ElTiempoes) November 25, 2021

De ese modo, añade que en el resto del extremo norte peninsular habrá también lluvias, quizás algo menos intensas, con chubascos en zonas de montaña del resto de la Península, al igual que en puntos del sur del área mediterránea, norte de Cataluña y Baleares.

Estas precipitaciones serán en forma de nieve a partir de 700 metros en la mitad norte y alrededor de 1.200 metros en el sur. "Serán copiosas las nevadas especialmente en la cordillera cantábrica y norte del sistema Ibérico a lo largo del día", ha avisado. Con esta situación las temperaturas bajarán y se registrarán heladas nocturnas en zonas altas, que serán localmente fuertes en Pirineos y en los páramos del centro.

El fin de semana seguirán llegando vientos del noroeste intensos que arrastrarán una masa de aire ártico "muy fría" procedente de latitudes muy altas y que llevará precipitaciones abundantes en el extremo norte de la Península. Así, subraya que en las comunidades cantábricas serán fuertes y persistentes y además podrán estar localmente acompañadas de tormenta e incluso granizo.

La cota de nieve bajará el fin de semana a 500 metros de altura por lo que el fin de semana puede haber nevadas en ciudades como Pamplona, Vitoria, Burgos y se pueden extender a otras zonas de los sistemas Central e Ibérico, por lo que no descarta nevadas en otras capitales como León, Palencia, Ávila o Segovia.

También estará en una cota de unos 500 a 700 metros el fin de semana en el sur, pero el domingo ya empezará a subir. "Podemos imaginar que con estas cotas de nieve serán frías todo el fin de semana, con heladas en amplias zonas del interior, especialmente en las dos mesetas y zonas de Páramos y en puntos elevados de montaña, donde pueden ser fuertes y persistir durante todo el día. Es decir, que en zonas altas es posible que se queden bajo cero durante todo el día", ha destacado.

Mientras, añade que "a duras penas" se llegará a 5 u 8ºC de máxima en amplias zonas y difícilmente alcanzarán los 10ºC en la mitad sur. El ambiente más cálido estará en el litoral de Murcia y Almería, donde se superarán los 18ºC. En definitiva, el portavoz pronostica un fin de semana "plenamente invernal" con sensación de frío acrecentada por los vientos del noroeste en amplias zonas de la Península y espera también temporal marítimo "importante" en el Cantábrico donde pueden registrarse olas de más de seis metros.

El fin de semana en Canarias remitirá el episodio de precipitaciones abundantes y solo se producirán lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Los vientos alisios soplarán intensos. Finalmente, como adelanto de la próxima semana, prevé que el tiempo empezará a estabilizarse pero aún seguirán las precipitaciones en el extremo norte peninsular y en zonas de montaña del resto de la mitad norte pero la mayor parte del territorio apenas serán intervalos nubosos sin lluvias. Al mismo tiempo las temperaturas subirán y las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña.

