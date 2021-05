4 de 6

Su principal componente después del agua (89,6%) son los hidratos de carbono pero tienen una cantidad moderada, alrededor del 7%. Son fundamentalmente: fructosa, glucosa y xilitol. Así, las fresas y los fresones tienen un bajo contenido calórico, 40 Kcal por cada 100 gramos.

Son fuente de vitamina C, cuyo aporte es superior a la de una naranja. Por ejemplo, una ración de fresas, de unos 150 g, contiene 86 mg de vitamina C, mientras que una naranja

mediana, de 225 g, contiene 82 mg. La ingesta diaria recomendada es de 60 mg. Como dijimos, los antioxidantes como la vitamina C ayudan a proteger las células del daño oxidativo causado por los radicales libres. También contienen flavonoides conocidos como antocianinas.

Según apuntan desde la FEN, las fresas son una de las frutas con mayor capacidad antioxidante. Esto se debe a su contenido en antocianinas, en vitamina C y a la importante presencia de polifenoles (ácido elágico).