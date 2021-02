3 de 4

Ni 'digestive' ni bajas en azúcar. No hay galletas sanas, puede que haya galletas menos malas. Así lo explicó el dietista-nutricionista Carlos Ríos, creador del movimiento Realfooding, a este diario en una entrevista. "No hay en el mercado galletas saludables y la gran mayoría intentan convencerte de que lo son", explicó. Puede que haya fórmulas con menos azúcares, harinas más integrales, que cambien de aceite de girasol por el oleico, pero no dejan de ser un alimento poco interesante desde el punto de vista nutricional. De hecho, las galletas y la bollería suelen nombrarse como productos diferentes y, en realidad, son lo mismo.

En el súper hay diferentes tipos de galletas integrales con diferentes porcentajes de fibra. Si este es el motivo por el que las incorporas a la merienda, las frutas son una fuente de fibra mucho más interesante que las galletas. También los frutos secos, que si se compran al natural y se toma un puñadito son una merienda perfecta.