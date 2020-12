El gran 'secreto' de los edamames de Mercadona: quién los hace y por qué son tan adictivos

Mercadona es, a todas luces, un supermercado transparente: todos sus productos, en la parte trasera, reflejan qué empresa los fabrica, de dónde vienen, cuáles son las propiedades del producto… En definitiva, todo lo que necesita saber cualquier cliente de la cadena de supermercados valenciana. Y así ocurre, de nuevo, con sus edamames, que se pueden comprar por 1,50 euros. Con una diferencia: es muy complicado averiguar más datos sobre la empresa que los produce.

En este caso, el producto de Mercadona, en su parte trasera, detalla que los edamames los produce una empresa holandesa, que se llama Take One. Que tiene su sede en Rotterdam y que está envasado en Países Bajos. Pero es imposible saber más. La cadena de supermercados valenciana hace su trabajo: cuenta de dónde viene su snack saludable y dónde se fabrica. Pero, ¿se puede saber más? No, aparentemente.

Prueben a teclear en Google: 'Take one, edamames'. No encontrarán nada más en castellano. Por lo tanto, lo único que se puede saber de este aperitivo saludable que han puesto de moda los seguidores del ‘real food’ de Carlos Ríos es dónde se produce. Nada más. Pero, ya decimos, a priori.

Paquete de 100 gramos de edamames de Mercadona.

Mercadona, en su página web, en una publicación, aclara que se trata de Manken Orlando, empresa afincada en Rotterdam -es decir, Take One-. La compañía está dedicada a la producción de frutos secos, snacks y chocolates -también en formato para picar-. "Una empres que opera internacionalmente, con mucha tradición, que ha desarrollado y puesto en marcha conceptos novedosos de comida para los servicios de supermercados a través de toda Europa", detalla en su web.

Y, sí, bueno, también es posible saber todo lo que detalla el paquete de Mercadona: que el producto está compuesto por un 33% de judías de soja edamame, 33% de judías de soja blanca, un 33% de judías de soja negra y sal (1,6%). Y, además, que todas estas judías están tostadas. Así como la razón por la que son aditivos: son saludables y se trata del tradicional aperitivo asiático.

En el envase también se detalla la información nutricional del producto: valor energético (420 kcal cada 100 gramos, el tamaño del paquete –no creemos, a pesar de que sean adictivos, que nadie se vaya a comer un kilo–, 20,1 gramos de grasas (3 gramos de saturadas), 8,3 hidratos de carbono (de los cuales 5,8 gramos son azúcares), 18,6 gramos de fibra y 42,2 gramos de proteínas.