La locura por esta nueva caja sorpresa de Mercadona para la Navidad: cuesta sólo 3€

Mercadona sigue apostando por innovar esta Navidad: el turón de chocolate blanco con limón, el roscón de reyes vegano o el árbol de Navidad Cachet son algunos de los dulces que Juan Roig ha incluido dentro de las 90 novedades de Mercadona para Navidad. Pero la cosa no ha quedado ahí. Ahora es el turno del bombón de chocolate con corazón de almendra.

Este producto ha sido descubierto por el grupo de Instagram "Novedades de Mercadona", un perfil de redes sociales en el que se publican los productos más recientes que los usuarios encuentran -como se hace, igualmente, en 'Locas por el Mercadona'-. De hecho, este no ha sido su único descubrimiento: últimamente también ha hecho pública la existencia del hummus de Kalamata o la tarta de queso.

Pero, volviendo al dulce navideño, los bombones de chocolate negro tienen el corazón de praliné de almendra con trocitos de este fruto seco. La caja de Senzza -marca blanca de Mercadona- cuesta 3 euros y contiene 16 unidades. Además son sin gluten, y los celiacos lo han festejado: "Sin gluten, ¡qué bien!", "Gracias por hacerlo sin gluten para los celiacos". Pero esas no han sido las únicas opiniones de los fans de Mercadona: "No los compréis, son adictivos y muy ricos", "Lo más importante: no tienen aceite de palma". Y así decenas de comentarios que alaban estos nuevos bombones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MERCADONA NOVEDADES (@mercadona.novedades)

Variedad de bombones

Este dulce tan típico de las fiestas navideñas está rodeado de muchos otros. De hecho, Mercadona ofrece a sus clientes gran variedad de estos pequeños caprichos navideños. Algunas más conocidas y otras menos. Por ejemplo, no se entiende una sección de bombones sin los míticos Ferrero Rocher. La caja pequeña, que contiene 16 unidades, cuesta 3,99 euros mientras que la grande, que contiene 30 unidades, cuesta 7,50 euros.

Sin embargo, entre los más míticos hay otros —como el nuevo con almendra— que no son tan conocidos. Surtido de chocolate con avellanas (3,00 euros), surtido de bombones de fruta con chocolate (4,95 euros) o los bombones delicias de avellana de Hacendado (2,50 euros).

Otros productos

A los bombones se le añade un enorme catálogo de dulces, postres, turrones, roscones... que el supermercado de Roig ha incluido para todo tipo de gustos. El turrón de pistacho (1,75 euros) o el de café (1,40 euros) están entre los más codiciados por los 'mercadoners'. Pero también otros más típicos como el Suchard (3,26 euros) o lo populares mantecados variados (3,95 euros). En definitiva, casi un centenar de productos para endulzar la Navidad.