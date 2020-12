El nuevo 'superventas' de Mercadona contra la Covid: vende 7.000 botes a 1,20 euros al día

En un año especialmente difícil de lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus Sars-CoV-2, Mercadona ha estado atento a la demanda de los consumidores. Por ello, el supermercado valenciano ha lanzado una nueva loción hidroalcohólica en spray para limpieza de manos, ya que sus clientes “pedían esta loción en este formato”. De hecho, la superficie de Juan Roig asegura que, cada día, vende más de 7.000 unidades del nuevo producto de Deliplus.

Este particular spray, disponible en las 1.600 tiendas que Mercadona tiene abiertas en España, está compuesto por “un 80% de alcohol para la limpieza de las manos sin aclarado, aloe vera y glicerina”, según explican desde la entidad. Y, actualmente, el supermercado vende el bote de 75 mililitros de esta loción higienizante en spray a 1,20 euros. Es decir, 100 mililitros del producto salen a 1,60 euros.

Como en otras ocasiones, Mercadona ha confiado en una empresa española para la elaboración de este producto de Deliplus, la marca blanca bajo la cual el supermercado valenciano vende sus productos de higiene y aseo corporal. Así, es la fábrica Totaler Igepak, “especialista en productos en aerosol” con sede en Usurbil (Guipúzcoa), la que surte al gigante de valenciano de este exitoso producto.

El nuevo 'spray' hidroalcohólico de Deliplus, elaborado por la empresa Totaler Igepak. Mercadona

Pese a ello, el consumidor y usuario de este producto debe tener en cuenta que al tratarse de un aerosol con alto contenido en alcohol es “extremadamente inflamable”. Por lo que las instrucciones del spray recomiendan que no se exponga al sol, ni se acerque a zonas que expidan mucho calor. De hecho, avisa que no es un producto recomendable para niños. Eso sí, este nuevo spray higienizante está “dermatológicamente testado” por lo que su uso no le irritará la piel.

Pero, ¿cómo se usa? Lo único que el consumidor tiene que tener en cuenta para aplicarse este producto de desinfección necesario para evitar más contagios de Covid-19 es, por un lado, pulverizar “a diez centímetros de la mano”. Y, por otro lado, el usuario lo deberá hacer sólo en “pieles intactas”.