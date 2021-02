1 de 5

Como podemos imaginarnos, las chucherías no son para nada saludables. Son alimentos formados prácticamente en su totalidad por azúcares y no aportan nutrientes interesantes para nuestra salud. Sin embargo, desde pequeños las hemos consumido en España como si fueran un premio y, claro, ahora de mayores nos siguen apeteciendo. Aunque es mejor que evitemos las chuches, no todos los alimentos dulces están prohibidos.

El principal problema de las chucherías es que al tener tanto azúcar, acostumbran a nuestro sentido del gusto a unos niveles de dulzor demasiado altos. De todas formas, no tenemos por qué agobiarnos: el gusto por los dulces naturales puede recuperarse, sólo es cuestión de volver a tomarlos y acostumbrarse a ellos. De esta forma, las frutas, las verduras y los frutos secos volverán a resultarnos suficientemente dulces.

El chocolate es un dulce que parece prohibido para cualquier tipo de dieta, pero no siempre es así. Si nos acostumbramos al sabor del chocolate con un porcentaje de cacao igual o superior al 80% podemos, incluso, tomar dos onzas al día. El cacao es una gran fuente de antioxidantes debido a su contenido de flavonoides. Este no es el único ejemplo de dulce saludable, en su perfil de Instagram, Carlos Ríos expone otros cuatro: