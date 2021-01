4 de 5

A las frutas, verduras y granos enteros hay que añadir proteínas de calidad para completar una comida saludable. En este punto entran en juego las latas de conservas, económicas, sanas y también socorridas cuando no apetece cocinar. Aunque es cierto que no todas son iguales. A la hora de elegir las más saludables hay que escoger las envasadas al natural o, si van en aceite, que sea de oliva. También la calidad del producto (no es lo mismo ventresca de atún que migas). Con este tipo de alimento también hay que tener ojo con el contenido en sal. En el caso del atún en lata también con el mercurio.

Pero, ¿es sano tomar estos productos con frecuencia? "Si la única manera de consumir el pescado es en conserva, bien por falta de tiempo o bien por dificultad a la hora de adquirirlo, es mejor consumirlo en el formato conserva que prescindir de él", explicó Lina Robles, jefa del Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital Universitario La Zarzuela (Madrid). Lo mismo sucede en el caso de las verduras y conservas.