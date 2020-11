3 de 6

No, el brócoli no siempre es de color verde. Aunque todavía se trata de una rara avis en los supermercados, el brócoli morado existe y también es muy saludable. El principal problema que presenta esta verdura es que no suele comerse cruda y al someterla a un tratamiento térmico como la cocción disminuye su contenido en antioxidantes.

Buena parte del poder antioxidante que caracteriza al brócoli procede de su contenido en vitamina C. De hecho, esta verdura contiene más cantidad de esta sustancia que la naranja, la fruta más asociada socialmente a este compuesto. Eso sí, al igual que pasa con las antocianinas, la vitamina C es sensible al calor y, por eso, los cocinados intensos le restan beneficios.