1 de 5

El refranero español ha sido desde tiempos inmemoriales una fuente de sabiduría popular a la que muchos se agarran para esgrimir sus argumentos a la mínima de cambio. Los dichos, que expresan consejos, pensamientos o ideas, ahondan en múltiples y variopintas temáticas: desde el amor o las relaciones de pareja, pasando por la meteorología, la religión o, por supuesto, la alimentación. La principal fuente de la que brotan estas máximas no es otra que la experiencia o la tradición.

Así, existen cientos de refranes que hablan sobre la comida o la cena; sobre el vino y el pan; sobre las legumbres, sobre la carne, la verdura o los huevos. Y si bien es cierto que no todos han demostrado ser verdad con el paso del tiempo, no menos cierto es que, en muchos casos, la ciencia ha confirmado que aquella frase que te repitió tu abuela durante años no estaba falta de razón.