Los meteorólogos lo confirman: "Tenemos por delante un fin de semana de tormentas y de bajada de temperaturas"

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LO ESENCIAL Las claves El fin de semana continuará inestable, con chubascos y tormentas en buena parte de la Península y Baleares. Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares concentrarán lluvias localmente fuertes, especialmente durante la mañana del sábado. El sábado por la tarde la inestabilidad se extenderá, con episodios destacados en Aragón, Cataluña, Teruel, Castellón y las sierras del sureste. Una posible DANA al oeste de la Península podría mantener las tormentas durante la próxima semana, mientras bajan las temperaturas y se refrescan las madrugadas.

El episodio de inestabilidad que afecta a España no dará un respiro completo durante los próximos días. Aunque las precipitaciones perderán intensidad respecto a jueves y viernes, el tiempo seguirá marcado por tormentas.

Mercedes Martín, meteoróloga, señala que el fin de semana estará protagonizado todavía por tormentas y chubascos, algunos localmente fuertes, especialmente en áreas montañosas y diferentes zonas del Mediterráneo peninsular.

Además, las temperaturas experimentarán un descenso notable en puntos del norte, mientras que las madrugadas también serán más frescas en algunas zonas del interior peninsular.

"Hablaremos de un fin de semana todavía de tormentas, chubascos localmente fuertes en áreas de montaña", explica Martín, que también destaca el descenso térmico previsto durante las próximas jornadas.

La meteoróloga pone el foco especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, donde podrán registrarse lluvias localmente fuertes durante el sábado y el domingo, aunque menos extremas que el jueves y el viernes.

Fin de semana inestable

En concreto, la previsión apunta a que los chubascos y tormentas podrán aparecer durante el sábado en las costas de Cataluña y Comunidad Valenciana, además de Baleares, especialmente durante las horas matinales.

Durante la tarde del sábado, la inestabilidad se extenderá a buena parte de la Península. Los episodios más destacados podrían darse en Aragón y Cataluña, Teruel, el interior de Castellón y las sierras del sureste.

El domingo, según la previsión disponible, las tormentas más fuertes podrían concentrarse en el entorno de la cordillera Cantábrica y el sistema Ibérico, aunque también podrían repetirse en Cataluña y Baleares.

"El fin de semana esperamos que esta situación continúe: habrá chubascos y tormentas en buena parte de la península y Baleares", adelanta Eltiempo.es, que tampoco descarta cambios importantes durante los próximos días.

La incertidumbre procede principalmente de la posible llegada de una nueva DANA. Según la previsión, podría descolgarse de la circulación general y situarse al oeste de la Península entre el sábado y el domingo.

La posición final de esta DANA será determinante para conocer qué zonas recibirán las precipitaciones más abundantes. Por ahora, todavía resulta complicado precisar dónde se concentrará la mayor cantidad de lluvia.

La situación podría prolongarse durante la próxima semana, ya que la DANA permanecería al oeste peninsular al menos hasta mediados de la misma y mantendría la inestabilidad.

De este modo, se esperan chubascos y tormentas diarios en amplias regiones de España, aunque su intensidad y localización dependerán de los movimientos de la DANA y de su distancia respecto al territorio.

"Será un fin de semana inestable y ligeramente más fresco", resume Mercedes Martín, mientras las previsiones apuntan a que habrá que seguir pendientes de la evolución de los modelos meteorológicos.