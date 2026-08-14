Llega un gran cambio de tiempo a España: Aemet advierte de que habrá chubascos y tormentas en estas zonas

Imagen de archivo de un día de lluvias en Santander. EFE Román G. Aguilera

Las claves

Las claves Generado con IA La Aemet anuncia la llegada de una dana que provocará un cambio drástico de tiempo en España a partir del viernes 14 de agosto. Se esperan chubascos y tormentas intensas en el interior peninsular, con probables rachas de viento fuerte y granizo de gran tamaño. El sábado será el día más crítico, con tormentas generalizadas y un descenso notable de temperaturas en gran parte del país. Durante el fin de semana, las lluvias afectarán también a Baleares, mientras que en el suroeste peninsular y Galicia serán menos probables.

España se prepara para un cambio de tiempo drástico. Tras un largo periodo de calor y tormentas en el tercio oriental peninsular, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia la llegada de una dana (depresión aislada en niveles altos) que trastocará el panorama atmosférico.

A partir del viernes 14 de agosto, una vaguada atlántica se aproximará al oeste peninsular y evolucionará hacia una dana al final de la jornada, situándose sobre la Península durante todo el fin de semana, según ha detallado Aemet.

Este fenómeno propiciará también la formación de chubascos y tormentas intensos en el interior peninsular, mientras la masa de aire subtropical, cálida, seca y con polvo en suspensión, será desplazada por otra de origen atlántico, más fresca y limpia.

El viernes por la tarde las tormentas afectarán a amplias zonas del interior, salvo al cuadrante suroccidental, generando chubascos y rachas de viento fuertes, acompañados de probable granizo, según la previsión oficial difundida por Aemet para los próximos días.

Incertidumbre sobre su evolución

Las tormentas más intensas del viernes se esperan en el entorno del sistema Ibérico y en zonas del interior oriental peninsular, donde tanto los chubascos como las rachas de viento podrán alcanzar una intensidad muy fuerte, según indicó Aemet.

Aunque las temperaturas comenzarán a descender en la mitad noroeste y en el centro peninsular, Aemet mantiene todavía avisos bastante generalizados por el riesgo que suponen las tormentas y el fuerte viento previsto asociado a ellas durante esa tarde.

Durante el fin de semana, con la dana ya instalada en el interior peninsular, los chubascos y las tormentas serán bastante generalizados, aunque resultarán menos probables en el suroeste peninsular y en Galicia, afectando también a las Islas Baleares.

La intensidad de los chubascos y de las rachas de viento volverá a ser, en general, fuerte, pudiendo alcanzar de forma local un carácter muy fuerte, aunque Aemet reconoce que todavía resulta difícil precisar las zonas concretas más afectadas.

Durante este episodio es probable la formación de granizo, incluso de tamaño grande, superior a los dos centímetros, un fenómeno que podría causar daños materiales en las zonas donde las tormentas alcancen su mayor virulencia este fin de semana.

Las temperaturas descenderán de forma notable durante estos días, sobre todo el sábado, alcanzando valores próximos a los normales para estas fechas de agosto, tras varias semanas de calor intenso que han afectado a gran parte del territorio nacional.

El sábado será, en principio, el día más álgido de este episodio, tanto por la extensión y la intensidad de las tormentas previstas como por la magnitud del notable descenso térmico que experimentará la Península en apenas 24 horas.

A partir del lunes 17 de agosto, la probabilidad de tormentas generalizadas disminuirá de forma bastante clara, aunque Aemet advierte de una considerable incertidumbre acerca de la evolución futura de la dana durante los días posteriores a esa fecha.

Las temperaturas iniciarán entonces una recuperación progresiva, aunque sin llegar a alcanzar, durante los días siguientes, los valores registrados antes de este episodio, que pone fin de forma abrupta a la prolongada ola de calor de las últimas semanas.