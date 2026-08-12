Andrea Danta, meteoróloga, avisa del fenómeno que llega a España: "La situación favorece la llegada de polvo en suspensión"

El episodio irá acompañado de polvo en suspensión que se extenderá por buena parte del país. Meteored

Las claves

Las claves Generado con IA Una masa de aire muy cálido provocará temperaturas superiores a 40 ºC en varias regiones de España. El fenómeno traerá polvo en suspensión que afectará tanto al sur como al norte peninsular. Se esperan noches tórridas con mínimas que podrían no bajar de 25 ºC en muchas zonas, especialmente en el litoral mediterráneo y Baleares. El episodio de calor será más intenso entre miércoles y jueves, con avisos de la Aemet por altas temperaturas en gran parte del país.

La canícula llega a su recta final, apenas unos días antes de concluir el próximo 15 de agosto, aunque el calor todavía tiene recorrido. Una nueva configuración anticiclónica favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas en los próximos días.

El miércoles, coincidiendo con el eclipse solar, será una jornada especialmente tórrida en la mayor parte del país, según ha advertido la meteoróloga de Meteored Andrea Danta. La extensión de una masa de aire muy cálido procedente de latitudes más bajas ya potenciará un episodio de calor intenso.

El fenómeno alcanzará máximas superiores a los 40 ºC y noches tórridas en varias capitales. La situación atmosférica favorecerá además la llegada de polvo en suspensión, que afectará a buena parte de la mitad sur y al norte peninsular.

La situación atmosférica irá cambiando, con el fortalecimiento de una dorsal anticiclónica que favorecerá la llegada y estancamiento de una masa de aire muy cálido sobre la Península. El ascenso térmico ganará intensidad entre el miércoles y el jueves.

Podrían alcanzarse los 43 ºC

El jueves será previsiblemente la jornada más cálida del episodio, con temperaturas que se dispararán en el sur y el interior. En el valle del Guadalquivir podrían alcanzarse los 43 ºC, mientras en el Ebro rondarán los 41 ºC.

También se esperan registros de 40 ºC o más en otros puntos del interior de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en amplias zonas de la meseta y del interior del este peninsular se superarán los 35 ºC.

La intensidad del episodio ya se refleja en los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el miércoles, que afectan a buena parte del territorio peninsular por temperaturas elevadas, con mayor severidad en el centro, el sur y el nordeste.

Pero si hay un elemento que destaca especialmente en este episodio es el comportamiento de las mínimas. La persistencia de la masa de aire cálido y la estabilidad atmosférica dificultarán el descenso térmico durante toda la noche en España.

Este escenario dará lugar a una extensión muy amplia de las noches tropicales y, especialmente, de las noches tórridas, aquellas en las que la mínima no baja de 25 ºC. Barcelona podría rondar los 24 ºC esta próxima semana.

En puntos de Murcia, Valencia y Alicante se esperan mínimas de 25 ºC, con registros similares en Málaga, Almería y otros lugares del litoral mediterráneo. En Mallorca, las mínimas también podrían acercarse mucho a esa cifra durante la madrugada.

La noche del jueves al viernes será la más destacable, con valores de 20 ºC o más extendidos por buena parte de la Península. En el Mediterráneo y Baleares volverán también a registrarse mínimas cercanas a los 25 ºC.

De hecho, el conjunto de esta semana podría dejar la media de las temperaturas mínimas más elevada de todo el verano, un reflejo claro de la persistencia del calor nocturno.