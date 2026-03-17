Llega un gran cambio de tiempo a España: Aemet avisa por fuertes rachas de viento y 150 l/m2 de lluvia en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet alerta de un cambio de tiempo en España con fuertes rachas de viento y lluvias intensas, especialmente en Canarias y algunas zonas del sur peninsular. Se prevé que las lluvias acumulen hasta 150 litros por metro cuadrado en las zonas más afectadas, especialmente en las islas montañosas de Canarias. En la Península predominará la estabilidad y temperaturas en ascenso, aunque el sur y el suroeste podrían registrar chubascos y tormentas a partir del viernes. Las temperaturas superarán los 25 ºC en el Cantábrico, pero se esperan descensos puntuales en Canarias debido a la llegada de la borrasca.

Tras la inestabilidad térmica que se ha vivido en España en los últimos días, todo apunta a que en esta semana la estabilidad será la norma en la mayoría de las zonas, con excepciones en las que habrá lluvias abundantes y fuertes rachas de viento.

El tiempo estable que ha predominado en la mayor parte del país este lunes se mantendrá para la jornada del martes, en la que continuarán los cielos poco nubosos y sin lluvias. Las temperaturas van a subir de nuevo, sobre todo en el Cantábrico, donde se superarán los 25 ºC en Bilbao.

Según apunta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, en la mayor parte del territorio se superarán los 18 ºC, además de que podría haber algo de calima en el sur peninsular, donde al menos tres zonas están en alerta amarilla por rachas de viento.

En Canarias, en cambio, puede que haya un importante cambio de tiempo, ya que se acercará una borrasca y habrá chubascos en las islas más montañosas, que serán localmente fuertes y tormentosos y con nevadas en las cumbres; además, bajarán las temperaturas en esta zona.

Chubascos fuertes y tormentosos

Para el miércoles se espera otro día de estabilidad en buena parte del territorio peninsular, con cielos poco nubosos y más nublado por la tarde. Las previsiones, eso sí, no descartan algún chubasco o tormenta ocasional en el suroeste peninsular.

En Canarias caerán chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta y granizo, sobre todo en las islas más montañosas y también soplarán rachas muy fuertes de viento.

La borrasca seguirá afectando a Canarias el jueves con chubascos fuertes, acompañados de tormenta y de granizo. Podrían generarse grandes acumulados de agua en las islas más montañosas.

En la Península, en cambio, continuará el tiempo estable con más nubes que en días previos en el área mediterránea. Es probable que la situación continúe durante los últimos días de la semana, en los que podría haber acumulados que superen los 150 litros por metro cuadrado.

También puede que lleguen algunas precipitaciones al sur peninsular. Las temperaturas tendrán altibajos pero están en torno a los valores normales para la época del año, según explica Del Campo.

A partir del miércoles comenzará el aislamiento de la enorme borrasca fría aislada frente a Portugal y llegarán los primeros cambios a la Península, tal y como apuntan desde Meteored. Se esperan algunas lluvias débiles en el Golfo de Cádiz, afectando al extremo occidental de Andalucía.

El jueves será de nuevo un día seco y estable, con la borrasca demasiado lejos de la Península como para causar cambios importantes. Aunque habrá abundante nubosidad en el este peninsular, con lluvias débiles en la Comunidad Valenciana.

Todo apunta a que de cara al viernes la borrasca sí que se acercaría lo suficiente como para dar lugar a chubascos en el cuadrante suroeste peninsular. Las lluvias afectarían al sur de Extremadura y la mitad occidental de Andalucía.

Los chubascos podrían ser fuertes y tormentosos en Huelva, sur de Sevilla y la costa atlántica gaditana, pudiendo extenderse a la costa del Mar de Alborán. El modelo europeo prevé acumulados de 10 a 25 l/m2 en estas zonas, aunque la incertidumbre aún es elevada.