Llega un cambio de tiempo esta semana a España: Aemet avisa de la dana que dejará subida de temperaturas y lluvias intensas

La próxima semana comenzará con la llegada de una dana que dejará más inestabilidad en España. eltiempo.es

Las claves nuevo Generado con IA Una nueva dana llegará a España tras la borrasca Regina, manteniendo las precipitaciones en gran parte del país. El lunes se esperan lluvias generalizadas, menos abundantes en el sureste y Baleares, con chubascos irregulares y cortos. La cota de nieve bajará en el noroeste y la zona centro, con temperaturas diurnas invernales, aunque subirán a mediados de semana. Las lluvias serán más intensas en el este de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra y el País Vasco, y el miércoles podrían concentrarse en el Mediterráneo.

Tras el paso de la borrasca Regina, que ha dejado lluvias de más de 50 litros por metro cuadrado, la próxima semana comenzará con la llegada de una nueva dana (depresión aislada en niveles altos) a España que mantendrá las precipitaciones en gran parte del país.

Como suele suceder en estos casos, aún existe una gran incertidumbre sobre la trayectoria que podría tener la dana y dónde lloverá con mayor abundancia, todo apunta a que habrá más inestabilidad en España.

Para el lunes se espera que las lluvias sean generalizadas en la península pero menos abundantes y menos probables en zonas del sureste y en Baleares, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones en esta jornada serían en forma de chubascos en la mayoría de zonas, irregulares y de corta duración. En cambio, como han apuntado desde eltiempo.es, en el noroeste podrían ser más continuas y persistentes.

La cota de nieve en el noroeste peninsular bajará y en la zona centro hasta unos 1.000 metros, con un descenso térmico acusado en la mitad occidental peninsular. Aunque a partir de mediados de la semana podrían comenzar a subir las temperaturas.

Hasta entonces, se espera que los valores diurnos sean bajos para la época del año, "invernales", tal y como lo ha definido el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

A partir del martes continuará la probabilidad de precipitaciones, sobre todo en el centro, este y sur de la península, aunque con incertidumbre y la tendencia de las lluvias será ir a menos a mediados de la semana.

Durante la madrugada del martes, la línea de inestabilidad que estaría cruzando el país de oeste a este al final del día se quedaría estancada en el interior peninsular. Continuaría ahí durante la mañana, dejando más precipitaciones.

Estas precipitaciones, que afectarían a amplias regiones del país, serían más intensas en áreas del este de Andalucía, Castilla – La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra y el País Vasco. En zonas del interior las precipitaciones coincidirían con la irrupción de aire frío.

En la tarde del martes, las lluvias persistirían en buena parte del país, dándose además chubascos y tormentas intensas en puntos del este del país, donde la inestabilidad iría claramente a más al imponerse, además, un flujo de viento en capas bajas del este.

Es probable que para el miércoles el desplazamiento de la dana lleve las precipitaciones más intensas al Mediterráneo, especialmente a la Comunidad Valenciana. Por el noroeste penetraría un nuevo frente que traería precipitaciones que serían, en general, débiles.

No obstante, la previsión para estos días aún es muy incierta, por lo que en este momento todos los escenarios están todavía abiertos, sin poder afirmar con seguridad qué sucederá.