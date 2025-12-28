España rompe todas las estadísticas: el verano de 2025 fue el más caluroso con récords de incendios y mortalidad

Las claves nuevo Generado con IA El verano de 2025 fue el más caluroso registrado en España, con temperaturas medias 2,1°C por encima de lo normal y tres olas de calor intensas y prolongadas. Se batieron récords históricos de temperaturas en junio y agosto, alcanzando hasta 45,8°C en Jerez de la Frontera y elevando la media nacional de agosto a 25°C. El verano seco favoreció una temporada de incendios devastadora, con 393.079 hectáreas quemadas y 350 incendios, la mayor superficie afectada en los últimos 30 años. El exceso de calor causó 3.649 muertes entre junio y agosto, la segunda cifra más alta registrada, además de ocho fallecidos y 42 heridos por incendios.

El verano de 2025 ha sido proclamado como el más cálido en España desde que empezó a registrarse la temperatura. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que la península Ibérica estuvo a 2,1 grados centígrados por encima de lo normal en esta estación.

Y este fenómeno se produjo debido a tres olas de calor, dos en la península y Baleares y una en Canarias, que destacaron por intensas, extensas y prolongadas. El mes de junio fue inusualmente cálido con una anomalía de temperatura de hasta 3,6 grados sobre la media.

Todo esto fue originado por una primera ola de calor muy precoz y que discurrió por 17 días, entre el 18 de junio y el 4 de julio, y afectó a un total de 40 provincias. No había comenzado la canícula y ya vivíamos la tercera ola más larga y extensa desde que hay registros.

La segunda ola de calor del año supuso una anomalía de temperatura de 4,2 grados centígrados de media —fue la segunda más intensa registrada—, afectó a 42 provincias del país —la segunda más extensa— y duró nada menos que 16 días —la cuarta más larga—.

Discurrió entre el 3 de agosto y el 18 de agosto y fue justo el penúltimo día cuando se produjo la jornada más asfixiante del año. El 17 de agosto el mercurio señaló en Jerez de la Frontera los 45,8 grados centígrados y en Morón de la Frontera, los 45,2 grados.

Ambas olas de calor han sumado un total de 33 días y han conseguido récords para los meses de junio y agosto de este año. Ambos han sido los más cálidos de sus series históricas. Eso sí, agosto de 2025 comparte su título con el anterior.

Los dos últimos agostos, España ha tenido una temperatura media de 25 grados. Aemet alerta sobre la consolidación de la tendencia a veranos cada vez más cálidos que los anteriores. Es más, nueve de los diez más calurosos han tenido lugar tras el año 2000.

Tendencia al alza

Si 2025 ha sido el verano más cálido desde que España elabora registros, el año 2022 es el segundo, el de 2023 fue el cuarto y el de 2024, el séptimo. Y es que el verano de 2003, que se recuerda como uno de los más asfixiantes, ha sido superado por seis décimas en 2025.

El mes de julio de 2025, eso sí, ofreció un respiro y se caracterizó por unas temperaturas más suaves de lo esperado. Las mayores anomalías de calor en España, de hasta tres grados, se produjeron en el interior peninsular, en las mesetas y en el interior de Galicia.

En cuanto a las precipitaciones, el verano de 2025 se ha caracterizado por ser seco. Sobre todo en Galicia, Asturias y el norte de Castilla y León. Cataluña, Aragón, Navarra y zonas del sureste sí que registraron un verano más húmedo debido a la presencia de tormentas.

La media de España fueron 57 litros por metro cuadrado, un 81% del volumen de lluvias habitual para esta época del año. Este verano, seco y asfixiante, ha sido el contexto de una de las series de incendios forestales más voraces de los últimos años en nuestro país.

Récord de incendios

Según el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EEFIS), el programa Copernicus ha detectado un total de 393.079 hectáreas quemadas en España que se corresponden con un total de 350 incendios en 2025.

Las comunidades más afectadas por estos incendios fueron, en primer lugar, Galicia, seguida de Castilla y León y Extremadura. El año 2025, por lo tanto, se ha convertido en el peor año en cuestión de incendios de los últimos 30 años.

Y también en el cuarto con mayor superficie quemada desde que se empezaron a tomar datos en la década de 1960. Lo peor de los incendios coincidió con la segunda ola de calor que tuvo lugar en los primeros 20 días de agosto y dificultó las maniobras de extinción.

Por su parte, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III registró un total de 3.649 muertes entre junio y agosto que se atribuyeron al exceso de temperaturas. Una cifra que sólo se ha superado en el verano de 2022.

A estas cifras hay que sumar las que aporta Protección Civil acerca del número de afectados por los incendios del verano. En total, este año fallecieron en los incendios un total de ocho personas y han resultado heridos hasta un total de 42 personas.