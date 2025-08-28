Roberto Brasero, meteorólogo, tajante sobre lo que llega a España: "Es muy peligroso, te confías... y te da en la cara"

La inestabilidad asociada a los frentes provocados por la borrasca Erin mantienen a Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes. Se esperan también lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La alerta se mantiene activa en el prelitoral y litoral de Barcelona, además de la zona de Girona del prelitoral y litoral sur, y asimismo Mallorca, Menorca (Baleares) y el interior sur de Castellón. La Comunidad Valenciana también avisos por calor en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades) ante temperaturas de hasta 36 grados en el litoral sur de Alicante.

En el caso de Andalucía, la alerta amarilla es por temporal marítimo, por viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros; afectará a puntos de Almería, costa de Granada y Málaga. Precisamente a este fenómeno, el de 'mar de fondo', se ha referido Roberto Brasero, hombre del tiempo de Antena 3, calificándolo de "muy peligroso".

¡Ostras! 👉el mar con #mardefondo es muy peligroso porque no tienes viento en la zona, no hay condiciones muy malas, TE CONFRÍAS... pero esa ola que viene de lejos viene fuerte... y te estalla en la cara ⚠️ https://t.co/aSzrYcniJ3 — Tutiempo (@tiempobrasero) August 27, 2025

"¡Ostras!", se asombraba, ante la publicación de un vídeo de Quincemil en el que un par de personas están a punto de ser tragadas por el mar en A Coruña por una ola surgida por sorpresa. "Es muy peligroso porque no tienes viento en la zona, no hay condiciones muy malas, TE CONFÍAS... pero esa ola que viene de lejos viene fuerte... y te estalla en la cara", alerta.



Otras tres comunidades están hoy bajo alerta por lluvias fuertes pero en nivel amarillo: Cantabria, Navarra y País Vasco, en donde se acumularán lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Hay además una cuarta comunidad en nivel amarillo por lluvias y además tormentas, Aragón, pero el aviso concluirá a las 9 horas.

"Bajas temperaturas"

"El calor nos va a dar un pequeño respiro, ya que bajan las temperaturas", explica Brasero en su predicción. Tanto el jueves como el viernes, "incluso podríamos hablar de temperaturas por debajo de las propias para estas fechas". El sábado volverán a subir, matiza, en un día más caluroso, pero "no tanto como el calor que hemos tenido en la mayor parte de este mes de agosto".

Las únicas excepciones estarán en la región de Murcia y Comunidad Valenciana, donde todavía subirán las temperaturas. "Un dato revelador: la única provincia de España donde mañana siguen vigentes avisos por calor es la de Alicante, con aviso de nivel amarillo", añade Brasero.

En cuanto a la inestabilidad, Brasero apunta que la potente borrasca derivada del huracán Erin que ha estado circulando hacia el Reino Unido es la que envía "todo ese oleaje que todavía mañana jueves seguirá alcanzado costas del Cantábrico y en menor medida ya las de Cádiz".

"A cambio tendremos más oleaje en el mediterráneo andaluz, pero esta vez por mar de viento, un Viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) que puede generar olas de 2 a 3 metros en costas de Málaga, Granada y el poniente almeriense", termina su advertencia.